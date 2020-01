Homem agride a mulher e sequestra os próprios filhos em Itapemirim

O alvo foram os quiosques da Praia de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa. Furto de energia é crime, conforme previsto na legislação

Equipes da Polícia Civil e da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, realizaram na manhã de hoje, 08, inspeções de combate ao furto de energia elétrica em quiosques da orla de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa, em Vila Velha. Os peritos constataram ligações direto na rede elétrica, caracterizando furto. Proprietários de três estabelecimentos foram conduzidos para a Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio de Vitória.

O furto de energia é crime previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, que dispõe: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”.

Além do processo criminal, os proprietários dos quiosques, conforme a regra da Resolução ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, irão arcar com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.

SEGURANÇA

A EDP atua rigorosamente no trabalho de combate às fraudes de energia. As ações visam prevenir acidentes com ligações fora dos padrões técnicos de segurança, além de garantir a qualidade e continuidade do serviço prestado aos clientes regulares.

O furto de energia, além de ser uma prática perigosa, pode provocar sobrecarga na rede elétrica com prejuízo para a população que sofre com a falta do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos e ainda devido à queda na qualidade da energia.

A EDP pede que a população contribua e denuncie ligações irregulares. Para isso, disponibiliza canais de atendimento, como o aplicativo EDP Online, site www.edponline.com.br, o Call Center (0800 721 0707) e as Agências de Atendimento ao Cliente. O sigilo é total e a inspeção é realizada com a máxima urgência.