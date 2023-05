Homem acusado de “vender” filha por R$ 50 para ser estuprada é preso

Ele é pai da adolescente que mora no Mato Grosso do Sul. Ele teria “vendido” a menor para ser estuprada por outro homem

Um homem de 60 anos, acusado de “vender” a filha adolescente de 13 anos por R$ 50 para ser estuprada, foi preso na tarde dessa sexta-feira (12/5) em Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul. Ele estava rondando a casa da menor, que possui medida protetiva. As nformações são do Top Mídia News.

A denúncia partiu do Conselho Tutelar à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O acusado estava realizando ameaças e se aproximando da residência da vítima.

+ Jovem é morta a tiros pelo namorado após fazer aborto

O criminoso estava proibido de se aproximar da casa onde moram a menor e a ex-esposa. Mas ontem, por volta das 16h, o Conselho Tutelar recebeu relato que o homem transitava nas proximidades do local e acionou os policiais daquele município. A equipe fez rondas na região e encontrou o suspeito.