Homem acorda com masturbação, pensa ser esposa e descobre que é amigo

História terminou com briga e confusão, com direito à presença da Polícia Militar, após festa de casamento em Ipatinga, no Vale do Aço

Um caso de importunação sexual terminou em briga em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Um homem de 36 anos alega ter sido tocado nas partes íntimas enquanto dormia pelo próprio amigo, um homem de 33 anos. Toda a confusão ocorreu após uma festa de casamento, na madrugada de domingo (1º). A Polícia Militar (PM) foi acionada e prendeu o suspeito.

Segundo o boletim de ocorrência, após o casamento, o homem de 36 anos foi para a casa de um terceiro, acompanhado da esposa e de outros amigos, incluindo o homem de 33 anos, suspeito da importunação sexual. Todos iriam dormir na residência após a festa.

O homem de 36 anos relata que deitou no sofá e adormeceu. Em determinado momento, ele alega que “começou a ficar excitado”, com “alguém passando a mão em sua genitália, como se estivesse masturbando”. Ele alega que “meio adormecido, achou que fosse sua esposa”.

Contudo, ao abrir os olhos, percebeu que era o homem de 33 anos que estava tocando suas partes íntimas, sobre a roupa. Transtornado, o homem começou a discutir com o autor e, em seguida, foi para o andar de cima da residência, onde estava sua esposa.

Ainda revoltado, o homem começou uma briga física com o autor, que teve a camisa rasgada. Em seguida, o suspeito do crime de importunação sexual deixou a casa, acompanhado de uma amiga. Os dois foram para um hotel.

Quando a polícia chegou ao local, o autor já tinha ido embora. Os militares colheram os depoimentos e foram para o hotel onde estava o suspeito, preso por importunação sexual e levado para a delegacia.

O autor afirmou que uma terceira pessoa que estava na casa disse que o homem de 36 anos era homossexual. E que, por esse motivo, foi para perto dele e disse “bora, príncipe”. Ele também indicou que essa fala teria provocado a revolta do homem.