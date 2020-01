Homem acha que tem trombose e passa por constrangimento com diagnóstico real

A história hilária de um escritor americano viralizou na internet após um mal-entendido a respeito de seu estado de saúde. Mark Shrayber se assustou ao ver que suas pernas estavam azuis, e logo suspeitou de um possível quadro de trombose .

Trombose é a formação de coágulo sanguíneo em uma ou mais veias localizadas da parte inferior do corpo, geralmente nas pernas. Quanto este coágulo se desprende e começa a circular por outras partes do corpo, a região afetada costuma ficar com uma coloração arroxeada. Por sorte, essa não era a situação de Shrayber.

O escritor compartilhou no Twitter que leu sobre a doença na internet e ficou assustado. Durante seu atendimento no pronto-socorro, uma surpresa: era apenas tinta de sua nova calça jeans. Confira o tweet abaixo:

Went to the ER because “my legs have turned blue and Web MD says I have deep vein thrombosis.”

Was this it? The big one?

No! I have the “dumbass who doesn’t wash his new jeans before wearing them” disease and I would like to be executed immediately.

— Mark (@MShrayber) 25 de janeiro de 2020