Homem abandona carro, pula em lago e foge nadando para não passar por blitz

Um homem se jogou na Lagoa Rodrigo de Freitas para fugir de uma blitz montada por agentes do 23ºBPM (Lagoa), na Avenida Borges de Medeiros, na Zona Sul do Rio. O caso aconteceu na manhã desta quinta (26). O carro que o homem dirigia foi abandonado no local.

De acordo com a Polícia Militar, os militares realizaram buscas na região e o suspeito não foi localizado. No veículo, que não consta como roubado, foi apreendido um simulacro de pistola . O caso foi registrado na 15ªDP (Gávea).