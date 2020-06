Hollywood e Netflix tentam derrubar serviço de streaming pirata

Reprodução Aplicativo pirata está na mira de grandes empresas





Um aplicativo novo de streaming pirata de filmes e séries se tornou alvo de uma operação que uniu a indústria cinematográfica à Netflix e ao GitHub , e que pode estar só começando.

Chamado Movies Time , o aplicativo surgiu há menos de um ano mas já incomodou a Motion Pictures Association (MPA), o órgão que representa os grandes estúdios dos Estados Unidos. Em conjunto com a Netflix , a associação contou com auxílio do GitHub em um dos primeiros passos tomados para derrubar o serviço pirata.

Disponível apenas no Android e fora de lojas oficiais de aplicativos, o Movies Time foi inspirado no Popcorn Time . Ele promete acesso gratuito e ilimitado a filmes e séries sob demanda, sem nenhum tipo de interrupção.

Como o conteúdo oferecido é protegido por direitos autorais, os detentores dos copyrights decidiram agir contra o serviço pirata .

Para derrubar o Movies Time, a MPA entrou em contato com o GitHub. A plataforma, atualmente pertencente à Microsoft , recebeu uma solicitação para interromper os serviços prestados para o Movies Time, incluindo “serviços de suporte”, hospedagem de site e de arquivo APK.

O GitHub já agiu e tirou cancelou os serviços prestados ao antigo cliente Movies Time. Por mais que pareça uma vitória para a MPA, a briga está apenas começando: o Movies Time não só continua no ar, como o site oficial agora fornece download direto do aplicativo . Ou seja, a batalha está apenas começando.

Riscos

Serviços como o Movies Time são tentadores: eles oferecem uma plataforma quase que como a Netflix , mas sem custos e com ainda mais conteúdo. Mas eles também podem ser perigosos.

Por exigir que usuários baixem arquivos APK de fora de servidores oficiais e instalem por conta própria no celular, esses aplicativos podem conter códigos maliciosos que entram no smartphone do usuário sem que ele perceba.