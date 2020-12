Hoje tem “Modo Turbo”, parceria entre Anitta, Pabllo Vittar e Luísa Sonza

Instagram/Reprodução Primeiras imagens divulgadas da parceria entre Anitta, Pabllo Vittar e Luísa Sonza

Hoje serão lançadas a música e o clipe de Anitta com Pabllo Vittar e Luísa Sonza, no mundo pop não se fala de outra coisa. No fim da semana passada, porém, os planos pareciam arruinados para as estrelas quando uma foto de divulgação da parceria foi vazada. Luísa Sonza chegou a publicar em seu Twitter uma ameaça para a pessoa que vazou.

A gnt vai até o inferno achar quem vazou essa foto. — Luísa Sonza #MODOTURBO (@luisasonza) December 18, 2020

Mas isso não foi o suficiente para derrubar as cantoras, que se aproveitaram do gancho para anunciar “Modo Turbo” oficialmente, música de Anitta que trará uma proposta “gamer” para o clipe.

Cada uma das artistas será um “avatar” nesse game musical, veja a caracterização de cada uma delas, que foram divulgadas na tarde de hoje:

Anitta

Instagram/Reprodução Anitta como ‘player 03’ em “Modo Turbo”

Pabllo Vittar

Instagram/Reprodução Pbllo Vittar como ‘player 02’ em “Modo Turbo”

Luísa Sonza

Instagram/Reprodução Luísa Sonza como ‘player 01’ em “Modo Turbo”

As cantoras passaram o dia soltando imagens do clipe, atiçando a curiosidade dos fãs, que estão enloquecidos de curiosidade para ver o clipe. Luísa Sonza compartilhou um vídeo dançando no set de filmagens:

E o público ficou acompanhando cada imagem divulgada atentamente, o que rendeu surtos, memes, etc.