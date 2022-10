‘Hoje não é dia de pedir voto’, diz padre durante missa em Aparecida

Reprodução/redes sociais Padre Camilo celebrando missa em Aparecida

Em missa celebrada no dia de Nossa Senhora Aparecida , o padre Camilo Júnior criticou o uso político da religião no feriado. A celebração aconteceu no Santuário Nacional Aparecida (SP), nesta quarta-feira (12).

O padre parabenizou os fiéis que estavam na basílica para rezar pela padroeira do Brasil, e criticou aqueles que estavam presentes no local com a inetnção de pedir votos. A fala fez referência ao segundo turno das eleições.

“Parabéns a você que está aqui dentro da basílica rezando, você que entendeu que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. É a ela as nossas palmas, é a ela a nossa aclamação, é a ela o nosso viva. Porque só temos segurança nas mãos de Deus e no colo de Maria. Parabéns você que está aqui dentro e está rezando, porque hoje não é dia de pedir voto, hoje é dia de pedir Benção”, enfatizou Camilo.

Bolsonaro em Aparecida

O presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou o Santuário Nacional de Aparecida (SP) para celebrar o Dia de Nossa Senhora Aparecida . A chegada do chefe do executivo federal foi marcada por aplausos de um grupo de fiéis presentes no local. Porém, houve também uma ala que vaiasse a presença dele.





Bolsonaro chegou durante o ensaio dos cânticos dos fiéis , um pouco antes do começo da missa das 14h. A comitiva contou com a presença do candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), Marcelo Queiroga e Marcos Pontes (PL).

Algumas pessoas que participavam da celebração tentaram puxar gritos de “mito”, o que incomodou o padre Eduardo Ribeiro. Ele precisou pedir que a plateia fizesse silêncio para que a missa fosse feita.

