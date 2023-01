Hoje é o melhor dia do ano para paquerar nos apps de relacionamento

FreePik O horário de pico no app será à noite, entre 19h e 22h

O que você vai fazer na noite deste domingo 8 de janeiro? Se você estiver solteiro e quiser conhecer algo novo, o melhor lugar para se estar será o seu app de relacionamento preferido! O segundo domingo do ano traz com ele o Dating Sunday , ou melhor, o melhor dia do ano para usar os apps de relacionamento. O app global de relacionamentos Inner Circle espera que os matches e conversas aumentem em 30% nesse dia e que o número de membros cresça em 40%, o que significa mais chances de conhecer alguém novo e marcar um encontro.

Encontrar um amor ou entrar em um relacionamento são dois itens presentes nas listas de resoluções de muita gente por aí. Então por que não aproveitar o final das ressacas de Ano Novo e ir atrás do seu objetivo?

Os especialistas do Inner Circle prevêem que o sentimento de ‘um novo ano para um novo eu’ motivará os solteiros a deixar para trás antigos hábitos (e pessoas!) e procurar alguém novo, que queira o mesmo que eles. Isso levará os solteiros a entrar nos apps de relacionamento, o que causará o boom do Dating Sunday.

Masha Kodden, CEO do Inner Circle, explica que a data é o evento mais importante do ano para os solteiros. “Todos os anos, no Dating Sunday, vemos uma onda de novas pessoas entrando nos apps de namoro e percebemos um grande aumento na atividade – conversas, curtidas e troca de números de telefone – principalmente à noite, entre 19h e 22h.”

Para a CEO, 2022 foi um ano difícil para os solteiros, por conta do ano tumultuado no Brasil com as eleições e uma crise financeira ocupando um grande espaço do dia a dia dos solteiros.

“Mas, com tanta gente entrando nos apps durante o Dating Sunday, esse é o melhor momento para os solteiros quebrarem esse ciclo ruim, darem o melhor de si e conhecerem pessoas novas”, finaliza a executiva.

A dating expert do Inner Circle, Crystal Cansdale, compartilha suas principais dicas para preparar seu perfil para o Dating Sunday:

Qualidade e quantidade . Embora sempre preguemos que qualidade é melhor do que quantidade, quando se trata de conversas, seu perfil exige ambos. Certifique-se de ele esteja completamente preenchido com ótimas fotos e gatilhos de conversa bem pensadas – uma maneira comprovada de obter 20% a mais de engajamento. É simples: dê aos outros mais com o que trabalhar. Tente adicionar seu restaurante favorito, uma atividade que você sempre quis fazer ou uma lista de destinos de férias, entre outros – o máximo de informações possíveis que possam convidar os outros a começar um papo com você.

Menos não é mais . Quanto mais esforço você colocar em paquerar, melhor você se sairá. Os dados mostram que quanto mais ativo você for, mais engajamento terá e seu perfil aparecerá mais para outras pessoas. Certifique-se de enviar algumas curtidas todos os dias e mande mensagem para aqueles com quem você tem coisas em comum.

Seja autêntico . Quando se trata de aplicativos de relacionamento, as fotos são as primeiras impressões – e por isso, no Inner Circle, temos alguns critérios claros em nossas diretrizes de fotos. Mais da metade dos solteiros (53%) diz que uma foto autêntica e sem filtro está no topo de sua lista em termos do que eles querem ver dos outros. Portanto, certifique-se de colocar seu eu autêntico em suas fotos e adicione algumas fotos naturais mostrando sua personalidade e como você é no dia a dia.

Seja claro sobre o que você quer . Definir suas intenções na hora de paquerar é importante. Quer conhecer alguém que queira explorar a nova cidade em que você está por alguns dias? Está tentando voltar a namorar depois de um tempo? Procurando algo um pouco mais a longo prazo? Está tudo bem, desde que você seja verdadeiro. Seja claro sobre o que você está procurando em sua biografia e quando começar a conversar – isso ajudará você a atrair as pessoas certas e os melhores matches para você.

Observe o relógio . Há um truque simples para garantir que você esteja dando o melhor de si: estar no lugar certo na hora certa. O Dating Sunday é o melhor dia para usar aplicativos de relacionamento, mas quando é a melhor hora? O melhor horário para estar online é entre as 19h e 22h – esteja online se quiser aproveitar o melhor que a data pode oferecer.

