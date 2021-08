‘Hoje a culpa não é deles’ no Dia do Estagiário confira os melhores memes

Hoje, excepcionalmente, a culpa não é deles: os tão queridos estagiários. Dia 18 de agosto no Brasil se comemora o dia do estagiário, a categoria que foi regulamentada em 2008, após 13 anos, é a oportunidade do estudante se inserir no mercado de trabalho e colher experiências com a equipe.

De servidor de café para turma à administrador de redes sociais, o estagiário vem provando seu valor. Em razão da data, os usuários do Twitter aproveitaram para deixar suas homenagens a essa classe trabalhadora tão necessária e amada por todos (contém ironia!!).

Confira:

E quem disse que estagiário não passa por perrengue? Neste dia São Pedro não facilitou para a colega.

em função do dia do estagiário, vamos reviver esse vídeo KKKKKKKKK pic.twitter.com/16xKtn23LC — g. (@agabisteca) August 18, 2021





E como competir com esse estagiário que zerou tudo tirando foto com a Gretchen… Assim fica difícil!!

agora uma piada: hoje é dia do estagiário pic.twitter.com/mkhFp4V07e — gabriel (@iamfigueredo) August 18, 2021









E veja só o ânimo do Ryan, estagiário de ‘The Office’, compartilhando um pouco da sua experiência… (climão).

Feliz Dia do Estagiário pic.twitter.com/F78MBuyPMs — Uma página de The Office. (@TheOfficePtBR) August 18, 2021





E, aí está, o sonho de consumo do estagiário: a efetivação.

feliz dia do estagiário pra nós sofredores & explorados e que pensam nela: a efetivação pic.twitter.com/8paR0fVbTm — isa 💫 (@sweetdisastrr) August 18, 2021









Dia do trabalhador é feriado e dia do estagiário não?? pode isso Arnaldo?!

é dia do estagiário, mas eu tenho que ir trabalhar? pic.twitter.com/5UJDOCCoZA — maris (@iamfcktired) August 18, 2021