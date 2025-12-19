História da moto: exposição abre neste sábado (20), na Ales

A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto, no pilotis da Assembleia Legislativa (Ales), vai abrir no próximo sábado (20), das 8 às 17 horas. A entrada é gratuita. A mostra chama a atenção para a evolução das motocicletas, com cerca de 30 tipos, desde clássicos, usados na Segunda Guerra Mundial, até modelos contemporâneos e customizados.

“Não é uma exposição somente de motocicletas e, sim, sobre o universo das motocicletas. Então, também temos pinturas, réplicas, acessórios e outros itens que contam um pouco sobre a história e sobre essa paixão”, contou o presidente da Associação de Motos Clássicas e Customizadas do Espírito Santo, Marcelo Paranhos.

Janeiro

A exposição também foi estendida para janeiro numa perspectiva de ser uma atividade cultural para o mês de férias. O museu poderá ser visitado do dia 5 ao dia 20, de segunda a sexta-feira, seguindo o horário especial de funcionamento da Casa, das 13h30 às 17 horas.

“Recebemos essa demanda pelas redes sociais. O final do ano é sempre uma época muito agitada e entendemos que no mês de janeiro, com as férias escolares, a exposição também se torna uma opção de atividade cultural. E estamos planejando trazer novidades”, disse o organizador.

Serviço:

Exposição Itinerante do Museu da História da Motocicleta

Local: Pilotis da Assembleia Legislativa

Data: 20 de janeiro (sábado)

Horário: das 8 às 18 horas

Entrada gratuita

Mês de Janeiro

Data: 5 a 20 de janeiro

Horário: 13h30 às 17 horas.

Fonte: POLÍTICA ES