Hipomastia? 10 perguntas sobre este procedimento cirúrgico

1. O que é hipomastia e quais são as causas comuns desta condição?

A hipomastia refere-se ao desenvolvimento inadequado ou subdesenvolvimento das mamas, resultando em seios menores do que o esperado para a idade e sexo da pessoa. As causas podem incluir fatores genéticos, hormonais, nutricionais; podemos citar a perda de peso extrema e magreza excessiva no período da puberdade.

2. Quais são os procedimentos cirúrgicos disponíveis para corrigir a hipomastia?

Os procedimentos cirúrgicos para corrigir a hipomastia incluem a mastoplastia de aumento, que é a cirurgia de aumento mamário. Isso geralmente é realizado através da inserção de implantes mamários, embora em alguns casos, a transferência de gordura autóloga também possa ser uma opção.

3. Quais são os critérios para determinar se uma paciente é uma candidata adequada para a cirurgia de aumento mamário?

Após a idade adulta, a mama ou as mamas encontram-se com pequenos. A adequação para a cirurgia de aumento mamário depende de fatores individuais. Candidatas típicas são mulheres saudáveis, não fumantes, com expectativas realistas e que compreendem os riscos envolvidos. O cirurgião plástico avaliará a saúde geral da paciente, histórico médico e discutirá as metas estéticas desejadas.

4. Como é o processo de consulta pré-cirúrgica?

Durante a consulta, o cirurgião plástico discutirá as metas da paciente, realizará uma avaliação física, explicará os procedimentos disponíveis e discutirá os riscos e benefícios. Também será abordado o histórico médico da paciente, expectativas realistas sobre o tamanho das mamas e detalhes pós-operatórios.

5. Quais são os diferentes tipos de implantes mamários disponíveis e como a escolha é feita com base nas necessidades individuais da paciente?

Existe uma grande variedade de implantes quanto à forma (redondos ou anatômicos), com diferentes texturas de acordo com cada caso. O tamanho é sempre determinado visando devolver o contorno correto. Os implantes mamários podem ser de silicone ou salinos, cada um com características distintas. A escolha dependerá das preferências estéticas da paciente, anatomia e considerações médicas. O cirurgião também discutirá a forma, tamanho e perfil dos implantes para atender às necessidades individuais.

6. Quais são os riscos associados à cirurgia de aumento mamário e como eles são gerenciados?

Os riscos referentes a qualquer cirurgia incluem infecção, hematomas, deiscência, muitos relacionados ao comportamento pós-operatório de cada paciente. Os riscos incluem infecção, hematoma, mudanças na sensibilidade mamária e complicações relacionadas ao implante. Uma avaliação pré-operatória abrangente e a escolha de um cirurgião experiente ajudam a minimizar esses riscos. O acompanhamento pós-operatório é vital para detectar e gerenciar precocemente qualquer complicação.

7. Qual é o tempo de recuperação típico e as restrições após a cirurgia?

O pós-operatório é em torno de 7 a 20 a 30 dias, com restrição a movimentos bruscos e peso. O tempo de recuperação pode variar, mas geralmente os pacientes retornam às atividades normais em algumas semanas. Restrições podem incluir evitar exercícios vigorosos, levantar objetos pesados e seguir as orientações específicas do cirurgião plástico para otimizar a cicatrização. A exposição ao sol é somente após 60 a 90 dias após a cirurgia.

8. Como é o acompanhamento pós-operatório para garantir a saúde contínua da paciente?

Revisão anual e qualquer queixa, consulta de acompanhamento. O acompanhamento pós-operatório é crucial e inclui consultas de acompanhamento para monitorar a cicatrização, avaliar o resultado estético e abordar quaisquer preocupações. Mamografias regulares e exames de rotina também são importantes para garantir a saúde contínua das mamas.

9. Como lidar com expectativas realistas e garantir a satisfação da paciente?

Explicação exaustiva do caso, através de fotos de outros pacientes e simulação com objetivo educacional. O acompanhamento pós-operatório é crucial e inclui consultas de acompanhamento para monitorar a cicatrização, avaliar o resultado estético e abordar quaisquer preocupações. Mamografias regulares e exames de rotina também são importantes para garantir a saúde contínua das mamas.

10. Há considerações específicas para mulheres que desejam amamentar após a cirurgia de aumento mamário?

Eu recomendaria aguardar pelo menos um ano após o procedimento. A amamentação pode ser possível após o aumento mamário, mas há casos em que a capacidade de amamentar pode ser afetada. A localização da incisão e a posição dos implantes podem influenciar esse aspecto. É importante discutir as intenções de amamentação durante a consulta para considerações adequadas no plano cirúrgico.

