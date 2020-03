Himaba inicia ampla reforma nas enfermarias da pediatria

As enfermarias do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, vão passar por uma ampla reforma. Ao todo, as 12 enfermarias da Pediatria e quatro leitos semi-intensivos passarão pelas melhorias. Em uma das enfermarias as obras já foram finalizadas e o espaço está em uso pelos pacientes do setor. As obras são realizadas pelo Instituto Gnosis, organização social responsável pela administração do Hospital.

Os reparos incluem pintura, troca das luminárias, substituição do aparelho de ar-condicionado e portas, reforma total dos banheiros, nova ambientação com aplicação de papel de parede e troca de todo o mobiliário, que inclui novas camas e berços.

O diretor administrativo do Instituto Gnosis, Lucas Sartori, explicou que a reforma faz parte de uma série de melhorias implementadas no hospital recentemente. “Desde que assumimos a gestão do Himaba, temos procurado promover o conforto e bem-estar dos usuários do hospital e essa obra nas enfermarias é essencial para isso. Nos próximos meses pretendemos fazer a reforma de outros setores. Acredito que com um ambiente mais humanizado e com hospitalidade, conseguiremos atender melhor quem passa pelo Himaba”, afirmou o diretor.

O Himaba

Mantido pelo Governo do Estado, o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, é administrado desde o dia 6 de novembro de 2019, pelo Instituto Gnosis, por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).

