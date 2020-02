Himaba alcança 95% de satisfação dos usuários

O Banestes e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) realizam, nesta quinta-feira (13), a primeira edição do evento “Seminário de Conjuntura”, que acontece no auditório do do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), em Vitória. O objetivo é discutir as perspectivas econômicas e fiscais do Brasil, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Inscrições gratuitas.

Para a condução da temática, o evento terá a presença da economista-chefe do Banestes, Eduarda La Rocque, e do diretor-presidente do IJSN, Luiz Paulo Vellozo Lucas. Além disso, participarão dos debates o economista-chefe do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Adauto Modesto; o economista-chefe do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Fábio Giambiagi; e o subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Dias.

O evento contará com uma parte inicial de abertura, com falas de autoridades e, logo após, os convidados darão início aos debates sobre os temas. Ao final, será disponibilizado um tempo específico para perguntas da plateia.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.pe2020.tk. Vagas limitadas.

Serviço:

‘Seminário Conjuntura’, promovido pelo Banestes e IJSN

Data: 13/02/2020 (quinta-feira)

Horário: das 09h às 12h

Local: Auditório do Sebrae (Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170, Enseada do Suá, Vitória)

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Banestes

Rafaella Rodrigues

[email protected]

Assessoria de Comunicação IJSN

Larissa Linhalis

(27) 3636-8066

[email protected]