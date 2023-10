Hezbollah confirma morte de combatente em meio a conflito com Israel

BKL ART Hezbollah, grupo extremista libanês

O Hezbollah confirmou a morte de mais um combatente após uma troca de tiros com o exército israelense neste sábado (21). Com isso, subiu para 14 o número de membros do grupo terrorista mortos no confronto.

Segundo o grupo, a morte aconteceu na cidade de Hula, próximo à fronteira com Israel. O Hezbollah acusa os israelenses de provocar a morte em massa de seus comandados, enquanto o governo Benjamin Netanyahu diz apenas estar revidando ataques do grupo terrorista.

O Hezbollah entrou no conflito contra Israel em apoio ao Hamas, grupo palestino que atacou cidades israelenses no último dia 7 de outubro. Netanyahu, por sua vez, acusa o grupo de terrorismo após explodir um muro que liga o país ao Líbano.

O grupo tem o apoio do Irã, que olha o conflito de perto. Os iranianos não descartam aderirem aos grupos palestino e libanês.

A guerra contra o Hezbollah já é maior desde 2006, enquanto contra a Palestina é vista por especialistas como a maior registrada na história. O conflito já deixou mais de 5 mil mortos, sendo três brasileiros.

Fonte: Internacional