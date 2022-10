Hero lança novo scooter elétrico Vida V1 com autonomia de 143 km

Divulgação Hero Vida V1 Pro: fabricante fazia apenas bicicletas elétricas e agora passa a entrar no ramo de scooteres

A Hero lançou recentemente na Índia a scooter Vida V1, considerado o primeiro veículo elétrico de duas rodas da Hero Motocorp sob sua nova marca Vida, com direito a um novo logotipo e identidade.

Recentemente, a Hero MotoCorp com a Zero Motorcycles anuncia que está finalizando sua parceria com a fabricante de bicicletas elétricas da Califórnia (EUA), que aprimorará seu departamento de Pesquisa e Desenvolvimento e reduzirá as chances de atraso no futuro.

Serão destinados US$ 100 milhões para um fundo global para apoiar mais de 10.000 empreendedores que desenvolvem soluções ESG (ambiental, social e governança).

Tanto a Hero Vida V1 Pro quanto a Hero Vida V1 Plus são voltadas para inúmeras combinações para uso, seja para desempenho ou eficiência e velocidade máxima de 80 km/h e levam 65 minutos para recarregar 80% da bateria.

Divulgação Hero Scooter tem autonomia estimada em 3 km de acordo com dados da fabricante indiana

A autonomia da V1 Plus é 143 km e enquanto esta leva 3,4 segundos para chegar a 40 km/h, a V1 Pro, leva 3,2 segundos, com alcance estimado de 165 km .

Além de espaço sob os assentos, ela conta com tela sensível ao toque HD de 7 ”, controle de cruzeiro com função de retomada que aumenta a facilidade de pilotagem , acelerador inteligente de duas vias que facilitará a ré e o estacionamento, além de fornecer o modo de impulso para passar em situações de alto torque.

As reservas estão sendo feitas desde o dia 10 de outubro de 2022 e a entrega terá início em dezembro de 2022. O lançamento ocorrerá em diferentes fases. As cidades de lançamento da Fase I são Jaipur, Delhi e Bangalore.

O modelo de entrada Hero Plus , por exemplo, sai por 145.000 rúpias , o equivalente a pouco mais de R$ 9 mil. A topo Pro, por sua vez, custa 159.000 rúpias, pouco mais de R$ 10 mil, valores diretos, sem taxas de importação e outros impostos.

Fonte: IG CARROS