Herança: passa parcelamento em 12 vezes de imposto

Os deputados aprovaram, durante sessão ordinária desta terça-feira (26), realizada por videoconferência, o Projeto de Lei (PL) 23/2019, de autoria do deputado Bruno Lamas (PSB). A matéria permite o parcelamento em até doze vezes do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD).

O ITCMD é um imposto estadual devido por pessoa física ou jurídica que receber bens ou direitos por herança, em decorrência da morte do antigo proprietário, ou por doação. O PL altera a Lei Estadual 10011/2013, que, atualmente, permite o pagamento do imposto conforme regulamento, mas não descreve o parcelamento do valor. A matéria foi analisada pela Comissão de Justiça e Finanças.

Doação

Os deputados aprovaram o Projeto de Lei 300/2020, de autoria do Executivo, que autoriza o governo a doar um terreno para a prefeitura de Vitória para o funcionamento de uma escola de ensino fundamental. De acordo com a matéria, o imóvel tem área de 2 mil m² e está localizado no bairro Romão. A prefeitura da capital vai ter um prazo de cinco anos para demolir a edificação atual e construir uma instalação onde vai funcionar a Escola de Ensino Fundamental Irmã Jacinta Soares de Souza e Lima. O Projeto foi analisado pelas Comissões de Justiça e Finanças.

Patrimônio Histórico

Outro projeto aprovado é o PL 599/2019, de autoria do deputado Gandini (Cidadania) que declara o Santuário-Basílica de Santo Antônio como patrimônio histórico material do Estado. O projeto foi analisado pelas Comissões de Justiça, Cultura e Finanças.

Na justificativa da matéria, o autor descreve que a construção da Basílica Santo Antônio tem inspiração na arquitetura renascentista italiana da Igreja Nossa Senhora da Consolação (tempio di Santa Maria della Consolazione) da cidade de Todi, Itália. Seu estilo arquitetônico é formado por cúpulas, arcos, pilastras, paredes de concreto, tijolos e argamassa. Tem 37 metros de altura, dotada de 900 metros quadrados de espaço interno e capacidade para duas mil pessoas, sendo 650 sentadas.

