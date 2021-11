The Music Journal Brazil Henrique Portugal, ex-Skank, lança o novo clipe de “Impossível”

O músico Henrique Portugal inicia uma sequência de lançamentos que acontecerão durante o ano de 2022 e disponibiliza o single e clipe de Impossível. A letra da canção traduz o sentimento sobre o que acontece na vida e as oportunidades que aparecem, sendo que, em alguns momentos, precisamos ter paciência para continuar acreditando no que sonhamos. Uma parceria do artista com o Gustavo Drumond , compositor e cantor (que hoje está à frente da banda Oceania ), e que já foi integrante de bandas como Diesel e Udora.

O clipe de Impossível é a apresentação do artista como pianista e cantor em locações urbanas, abusando, no melhor dos sentidos, do uso de técnicas fotográficas, principalmente do flare, que é a distorção dos raios de luz através das lentes. Foram mesclados equipamentos de última geração e lentes antigas, buscando uma estética mais artística do que tecnológica.

O registro audiovisual, que apresenta Henrique Portugal a bordo do lendário piano Yamaha CP-70 , foi dirigido por Mateus Gontijo e Rhodes Madureira , da Insônia Filmes , e a gravação se deu no início de novembro, em prédios da área central de Belo Horizonte.

Confira: