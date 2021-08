Henrique Fogaça revela que levou pontos na cabeça após acidente na Band

Reprodução Fogaça explica acidente





O chef Henrique Fogaça, que desmaiou durante as gravações do MasterChef , usou as redes sociais no sábado (31) para explicar aos fãs o que realmente aconteceu.

Segundo Fogaça, ele teve um mal súbito por não ter se alimentado antes das gravações. “Acabei passando mal, estava gravando o MasterChef. Escureceu a vista, eu desmaiei. E parece ironia, mas eu não tinha me alimentado bem, então caiu a pressão”, iniciou Fogaça.





O chef agradeceu o carinho dos fãs e deu detalhes do atendimento médico recebido. “Caí do palco, bati a cabeça, levei sete ou oito pontos aqui. Machuquei aqui na frente, mas fui socorrido pelos amigos da Band, fui para o hospital e fiz vários exames, estou bem”, completou o chef.

Veja vídeo: