Hemofílicos enfrentam problemas no atendimento

A falta de estrutura e de políticas públicas para atender os pacientes hemofílicos e com outras coagulopatias no Espírito Santo foi tema de debate na reunião da Comissão de Saúde desta terça-feira (17). O colegiado, que é presidido pelo deputado Doutor Hércules (MDB), recebeu a presidente e o vice-presidente da Associação dos Hemofílicos do Espírito Santo (AHES), Roziani Pereira e Francisco de Paula Careta, que relataram as dificuldades enfrentadas por essas pessoas para ter acesso à medicação e a falta de tratamento adequado no estado.

De acordo com Francisco Careta, o Espírito Santo conta com 30 hemofílicos, 95 pessoas com doença de von Willebrand e 500 com outros tipos de coagulopatias. Ele explicou que o tratamento desses males se dá por meio de medicação intravenosa e é um dos mais caros custeados pelo Ministério da Saúde.

Conhecido popularmente como Fator, o medicamento é comprado pelo governo federal e encaminhado para os hemocentros nos municípios. No Espírito Santo, cinco centros atendem esses pacientes, apenas ofertando a medicação, mas, segundo Careta, é necessário que o estado facilite o acesso do usuário ao produto e aumente a estrutura de atendimento.

Reabilitação

“O tratamento não pode ser restrito à medicação intravenosa três vezes por semana, deve ser feito um trabalho de reabilitação porque muitos pacientes apresentam dificuldade de locomoção e, por isso, não podem buscar a medicação nos órgãos de saúde. Para isso, é preciso uma equipe multiprofissional”, afirma.

O vice-presidente da AHES explicou que a hemofilia é uma doença hereditária causada por defeitos em alguma proteína envolvida na coagulação do sangue. O paciente com essa anomalia sangra mais do que o normal e em alguns casos, pode ser fatal.

A maioria dessas pessoas apresenta problemas nas articulações e podem desenvolver doenças como artrose e, em alguns casos, precisam utilizar próteses. “Uma pessoa sem a doença pode desenvolver artrose a partir de 60 anos, enquanto um hemofílico pode apresentar essa doença aos 5 anos de idade, o que a impede de correr e fazer inúmeras atividades”, afirmou Francisco Careta.

Falta de estrutura

A presidente do AHES, Roziani Pereira, afirmou que a falta de políticas públicas dificulta o dia a dia dessas pessoas. Segundo ela, muitos pacientes precisam se deslocar grandes distâncias para buscar a medicação e nem sempre conseguem ir, seja por falta de recursos financeiros ou por falta de estrutura nos locais onde residem.

“Em algumas regiões, o paciente tem de viajar mais de 150 km, às vezes pegando dois ônibus para buscar o fator, que tem de ser transportado em caixa térmica, com todo o cuidado. Há pacientes em locais onde só há um ônibus por dia, fazendo com que a pessoa pernoite na cidade onde está localizado o hemocentro. Isso dificulta o tratamento, porque o paciente, muitas vezes tem alguma lesão decorrente da doença e deixa de ir devido a tantas dificuldades “, afirmou.

Profissionais

De acordo com Roziani Pereira, outro problema é a falta de profissionais: “As instituições de ensino não preparam os alunos para lidar com paciente de coagulopatias. Além disso, precisamos adequar a oferta às necessidades desses paciente, mas precisamos que o ofertado pelo Estado chegue de fato a essas pessoas”, disse.

Ela explicou, também, que o Espírito Santo apresenta uma grande demanda de pessoas que precisam de próteses e, pela falta da peça, não conseguem trabalhar ou desenvolver nenhuma atividade por causa dessas dificuldades. “Não queremos pacientes dependentes de governo. Queremos nossos pacientes trabalhando, gerando impostos e conquistando as coisas, para se sentirem capazes”, afirmou.

Projeto Acolher

De acordo com a presidente, a AHES desenvolve um projeto que ajuda os pacientes com menos recursos a receberem o fator em casa. A iniciativa também oferta cestas básicas, medicamentos diversos e procura facilitar a aquisição do fator pelo usuário. A AHES também tem um trabalho itinerante de atendimento em hospitais e hemocentros.

”Em dois anos, a instituição já atendeu mais de 200 pessoas nos cinco hemocentros capixabas e realizou a 1° Conferência Livre de Hemofilia e outras Coagulopatias no Espírito Santo”, informou.

Projetos de lei

O presidente da Comissão de Saúde, Doutor Hércules (MDB), informou que serão protocolados dois projetos de lei voltados para esses pacientes. O primeiro visa tornar a AHES instituição de utilidade pública, já que não tem uma sede e atua dentro dos hemocentros; e o outro objetiva instituir o Dia Estadual do Paciente Hemofílico.

“Primeiro vamos marcar uma audiência com o secretário de Estado da Saúde, Nésio (Nésio Fernandes) e vamos protocolar os PLs para que a AHES receba verbas do poder público. Vamos, ainda, oficiar as faculdades acerca de melhor preparação dos alunos para lidar com essas demandas”, disse Doutor Hércules.