Hemoes Vitória receberá artistas circenses para doação de sangue

O Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia (Hemoes), em Vitória, em parceria com produtores do Cirque Amar, em funcionamento no estacionamento do Aeroporto de Vitória, também na Capital, realizará ação de coleta de sangue com o intuito de ajudar a suprir o estoque de sangue do Estado. A ação será realizada no Hemoes nesta quarta-feira (1º), às 10h e contará com a boa ação de 15 artistas que trabalham no circo.

“A ação é muito importante, devido a várias situações que acontecem no cotidiano na rede hospitalar: pacientes que precisam de transfusão de sangue, acontecimento de acidentes em geral, realização de cirurgias, acidentes resultando em queimaduras e também existem os pacientes portadores de doenças como hemofilia, leucemias e anemias, que necessitam de transfusões periodicamente como parte do seu tratamento. A ação dos artistas do Cirque Amar, além de contribuir com a manutenção de nosso estoque conta com a interação descontraída desses profissionais que com leveza conscientizam a população a realizar a prática deste gesto altruísta, de forma espontânea e constante”, afirmou a coordenadora-geral do Hemoes, Marcela Murad.

O Circo

O Cirque Amar tem origem francesa e está em turnê pela América Latina. Ele estreou sua breve temporada em Vitória no último dia 06 de outubro, no estacionamento do Aeroporto de Vitória. A ação será realizada como forma de manter a tradição de doação de sangue nos estados por onde o circo passa, realizada pelos artistas circenses para mobilizar a população local, sobre a importância da doação de sangue.

“Sabemos que em feriados prolongados, pode haver uma significativa queda no número de doações, podendo gerar déficit no estoque e preocupação com o abastecimento dos hospitais. O Hemoes fica extremamente grato em receber esse apoio do Cirque Amar, em uma época tão pertinente. O apoio e incentivo à doação vindos de instituições que levam essa causa até a população é de suma importância para manter os estoques de sangue em níveis seguros ajudando a garantir nosso estoque abastecido”, ressaltou a médica do Hemoes, Belisa Sossai.

Estoque de sangue

O estoque de sangue do Hemocentro de Vitória, nesta segunda-feira (30), conta com 306 bolsas de sangue A+, e 06 bolsas de sangue A-.

Já do tipo sanguíneo AB, estão disponíveis 49 bolsas de AB+, e 06 bolsas de sangue AB-.

Quanto ao tipo sanguíneo B, o estoque tem 149 bolsas de B+, e 03 Bolsas de B-. No estoque, também há 337 bolsas de sangue O+ e 18 bolsas de sangue O-.

Ação

Doação de sangue no Hemocentro coordenador de Vitória entre os artistas circenses do Cirque Amar.

Endereço: O Hemocentro de Vitória está localizado na Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória

Dia: 1º/11

Horário: A ação será realizada às 10h

