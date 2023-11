Hemoes tem atrações especiais no Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo (Hemoes), celebra no próximo sábado (25), com a realização de ações, o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, e especialmente para essa data, toda a rede hemocentro estadual estará de portas abertas para receber doadores das 7h às 16h.

Cada doação pode representar a diferença entre a vida e a morte de muitos pacientes, principalmente em tratamentos específicos relacionados a doenças crônicas, cirurgias complexas e até mesmo tratamentos oncológicos que podem necessitar de transfusão de sangue. Uma única doação pode salvar até quatro vidas, o que destaca ainda mais a importância da doação.

O Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue é uma oportunidade especial para reconhecer e expressar a gratidão a esses heróis anônimos que, com sua generosidade, oferecem esperança e oportunidade de cura e sobrevida a quem muito necessita.

Para a diretora geral do Hemoes, Marcela Murad, essa iniciativa de comemorar o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, realizando atendimento em toda a rede do Hemoes, é muito benéfica para reforçar na sociedade a importância de ser um doador. “É uma forma de sensibilizar as pessoas, contar histórias à sociedade sobre como um gesto tão nobre pode mudar a vida das pessoas, além de estimular quem já doou em algum momento a se lembrar da importância de retornar com as doações e, principalmente, que com uma simples doação podemos salvar até quatro vidas”, explicou Marcela Murad.

A diretora do Hemoes agradeceu a todos os doadores de sangue. “O Hemoes parabeniza esse gesto de cada doador de sangue, que além da solidariedade e bondade, reflete o amor ao próximo. Muitas vidas são salvas com uma doação”, completa.

Estoque de sangue

O estoque de sangue do Hemocentro de Vitória, nesta quinta-feira (23), conta com 233 bolsas de sangue A+, e 01 bolsas de sangue A-.

Já do tipo sanguíneo AB, estão disponíveis 52 bolsas de AB+, e 10 bolsas de sangue AB-.

Quanto ao tipo sanguíneo B, o estoque tem 149 bolsas de B+, e 03 Bolsas de B-. No estoque, também há 189 bolsas de sangue O+ e 03 bolsas de sangue O-.

Gota de Vida

A população também poderá utilizar o aplicativo Gota de Vida que foi desenvolvido pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), em parceria com o Hemoes, e que tem diversas funcionalidades sobre os requisitos necessários para ser um doador de sangue, além de ter uma interface parecida com uma rede social.

Pela plataforma, além de saber se é apto a doar sangue, o usuário também pode agendar a doação, verificar o estoque de cada tipo sanguíneo e acessar o mapa do Hemoes e hemocentros regionais. Depois de efetivar a doação, o cidadão também acompanha uma contagem regressiva de quando poderá doar novamente.

O aplicativo está disponível de forma gratuita e pode ser baixado nos celulares e tablets, por meio das lojas App Store e na Google Play: https://app.gotadevida.icepi.es.gov.br/

Ações no Hemocentro

No Hemocentro coordenador, em Vitória, haverá programação especial para a recepção de doadores que comparecerem, no sábado (25), para a realização da doação de sangue durante o atendimento que será de 8h às 16h;

Programação

8h – Será servido café da manhã especial aos doadores;

8h30 – Haverá entrega de certificados ‘Doador Amigo do Hemoes’;

9h – As ações contam com as doações dos grupos de animação Super Amigos, Palhacinha Trancynha e parceiro Dionis, além do Palhaço Didico, que estarão realizando a doação de sangue e animando o dia dos doadores.

– Ainda no horário de 9h, haverá atendimento aos grupos de doadores já agendados, da Paróquia Santa Maria Goretti de Jardim América em Cariacica; Doação do grupo membros da Igreja Universal localizada na Reta da Penha, em Vitória, que estarão acompanhados pelo Pastor Francisco Ricardo Lima Nascimento; Doação do grupo da Empresa Suzano Papel e Celulose e do grupo de doadores da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Espírito Santo (OAB-ES);

Para informações sobre endereços dos hemocentros: https://hemoes.es.gov.br/enderecos-dos-hemocentros

