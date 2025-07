Hemoes registra baixa nos estoques de sangue em sua rede no Espírito Santo e pede ajuda à população

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) enfrenta uma baixa no estoque de sangue, tanto na unidade coordenadora, em Vitória, quanto nos hemocentros regionais localizados em Colatina, Linhares, São Mateus e na Unidade de Coleta da Serra. O alerta é para falta de todos os tipos sanguíneos, assim como os fatores de RH.

As unidades, segundo a diretora do Hemoes, Marcela Murad, estão atuando com estoques em baixa, com cerca de 60% da capacidade, quando a expectativa é alcançar 100%.

No Hemoes de Vitória, por exemplo, a coordenadora ressaltou que, no cenário ideal para suprir às demandas das unidades hospitalares estaduais, bem como os pacientes que fazem tratamento com componentes sanguíneos, deve receber cerca de 120 a 130 doadores por dia, mas vem registrando cerca de 60 doadores/dia.

“Acreditamos que as férias escolares e o clima mais frio possam ter impactado as doações de sangue nessa última semana, tendo os nossos estoques registrado uma queda vertiginosa. Por isso, contamos com apoio da população, para que possa comparecer às nossas unidades, seja a de Maruípe ou nos municípios de Colatina, Linhares, São Mateus e Serra”, destacou Marcela Murad.

Para ser um doador de sangue, é necessário que você tenha entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias, além de pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e não ter doenças transmissíveis de forma venosa. Importante ressaltar que, doadores voluntários com 16 e 17 anos de idade, podem doar mediante autorização formal dos pais e/ou responsável legal e apresentação do documento de quem assinou a autorização.

Para mais informações sobre a doação de sangue, acesse: https://hemoes.es.gov.br/quem-pode-e-quem-nao-pode-doar

Onde doar

Hemocentro Coordenador

Endereço: Avenida Marechal Campos, 1468, Maruípe, Vitória-ES

Doações: todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados das 07h às 190h (cadastro do doador encerra às 18h20).

Hemocentro Regional de Colatina

Endereço: Rua Cassiano Castelo S/N, Centro, Colatina (Em frente ao Hospital Silvio Ávidos e ao lado da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina).

Doações: segunda-feira a sexta-feira, das 07h às 16h (cadastro do doador encerra às 15h20).

Hemocentro Regional de Linhares

Endereço: Avenida João Felipe Calmon, n°1305, Centro, Linhares (Ao lado do Hospital Rio Doce).

Doações: segunda-feira a sexta-feira, das 07h às 16h (cadastro do doador encerra às 15h20).

Hemocentro Regional de São Mateus

Endereço: Av. Othovarino Duarte Santos km 02 S/N, Res. Park Washington-São Mateus/ ES (Ao lado do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares).

Doações: segunda-feira a sexta-feira, das 07h às 16h (cadastro do doador encerra às 15h20).

Unidade de Coleta do Município da Serra

Endereço: Av. Eudes Scherrer de Souza, S/N – Laranjeiras, Serra-ES (Anexo Hospital Dório Silva).

Doações: segunda-feira a sexta-feira, das 07h às 16h (cadastro do doador encerra às 15h20).

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Luciana Almeida / Danielly Campos / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES