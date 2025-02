Hemoes reforça importância da doação de sangue antes do Carnaval

Com a proximidade do Carnaval, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) faz um alerta sobre a necessidade de manter os estoques de sangue abastecidos. O período de festas costuma aumentar a demanda por transfusões devido a acidentes e emergências, enquanto o número de doadores tende a cair.

A diretora-geral do Hemoes, Marcela Murad, explica que a doação antes do feriado é fundamental para garantir o atendimento a pacientes que dependem de transfusões. “Contamos com a solidariedade dos capixabas para que os estoques não cheguem a níveis críticos nos dias de folia”, destaca.

Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem apresentar autorização dos responsáveis). Além disso, é preciso estar alimentado e bem hidratado, evitando alimentos gordurosos antes da doação.

O Hemoes, em Vitória, funcionará normalmente nos dias que antecedem o feriado. Os interessados podem agendar a doação pelo site https://hemoes.es.gov.br/ na aba “agende sua doação”, pelo aplicativo Gota de Vida, ou comparecer diretamente a uma das unidades.

Serviço Hemoes:

Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória-ES

Telefone: (27) 3636-7920 | (27) 3636-7942

Doações: Todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h (cadastro do doador encerra às 18h20).

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Luciana Almeida / Danielly Campos / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos

[email protected]