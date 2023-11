Hemoes mantém aprovação para manutenção do Selo ISO 9001/2015

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), localizado em Vitória, alcançou no dia 05 de outubro deste ano, mais um marco significativo ao manter o prestigioso Selo de Certificação ISO 9001/2015, um reconhecimento que atesta a excelência na gestão e no atendimento aos doadores de sangue e medula óssea no Estado.

O Hemoes recebeu a visita da consultora Lidiane Dalcin, representante da empresa QMS Certification, nos dias 04 e 05 de outubro, para a 2ª auditoria de Manutenção ISO 9001/2015. Na ocasião, os processos de trabalho foram auditados e, após análises, ficou certificado que o Hemocentro se encontrava apto a receber o Selo de Certificação ISO 9001/2015.

A certificação não apenas valida os processos internos do Hemocentro, mas também destaca o compromisso com altos padrões de qualidade e eficiência, além de um reconhecimento internacional do sistema de gestão da qualidade da unidade. Isso posiciona o Hemoes como uma referência não apenas dentro do Brasil, mas também no cenário global, demonstrando o comprometimento em alcançar e manter os mais altos padrões de excelência.

O mérito do Selo vai além do prestígio e conta como uma ferramenta valiosa para a mensuração do progresso em direção à melhoria contínua do desempenho do Hemocentro. A certificação proporciona uma estrutura sólida para avaliar e aprimorar constantemente os processos, garantindo que o Hemoes continue aprimorando seus serviços e mantendo-se alinhado com as melhores práticas internacionais.

A coordenadora-geral do Hemoes, Marcela Gonçalves Murad, ressaltou a importância do reconhecimento e do desenvolvimento no trabalho realizado pelo Hemocentro e por toda a equipe para a aprovação e manutenção desse certificado. “É ótimo saber que o Hemoes passou pela 2ª auditoria de Manutenção ISO 9001/2015, com sucesso e está em conformidade com a norma, a realização da auditoria, e a aprovação nos processos de trabalho, demonstrando o comprometimento da gestão em garantir a qualidade no atendimento e a satisfação dos doadores e pacientes”, salientou.

Como instituição referência da Secretaria da Saúde (Sesa) no atendimento ao cidadão doador de sangue e seus hemocomponentes, assim como hemoderivados, o Hemoes desempenha um papel crucial na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS) há 24 anos. Esse longo período de compromisso é um testemunho da dedicação contínua à saúde pública e à qualidade dos serviços oferecidos.

Marcela Murad aproveitou para parabenizar toda a equipe do Hemocentro, considerando todo o empenho e dedicação ao serviço realizado. “Parabéns à equipe do Hemoes por alcançar e manter esse padrão elevado de trabalho, e que esse compromisso com a qualidade e a melhoria continue a beneficiar a comunidade atendida pelo Hemocentro. Temos uma equipe de profissionais extraordinários e bem alinhados com a prestação do serviço”, disse Marcela Murad.

O compromisso do Hemoes com a sustentabilidade, a qualidade e a segurança do paciente são evidentes em todas as suas operações. A certificação ISO 9001/2015 não apenas valida esses princípios, mas também reforça a confiança dos doadores e dos beneficiários dos serviços do hemocentro. Ao atender aos mais altos padrões internacionais, o Hemoes reafirma seu compromisso em ser uma instituição de referência e um modelo para outras organizações na área da saúde.

Para informações sobre os serviços prestados pelo Hemoes, acesse: https://hemoes.es.gov.br



ISO 9001/2015

Criada para normatizar diversos segmentos de serviços, a ISO 9001 representa um compromisso global com a excelência e a padronização de práticas de gestão de qualidade. No Brasil, a implementação do selo segue as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e é supervisionada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A ISO 9001/2015 é utilizada pelas empresas como comprovação da relevância e abrangência. Essa norma trata do sistema de gestão de qualidade a ser implantado pelas empresas. É a partir dela que as empresas se fundamentam para otimizar os processos de funcionamento.

A obtenção da recomendação de renovação da certificação na norma ISO 9001/2015 atesta que o Hemoes está em conformidade com os processos e procedimentos de trabalho estabelecidos. Esse compromisso visa não apenas atender aos padrões de qualidade exigidos, mas também promover a melhoria contínua de desempenho. O foco no cliente é evidente, demonstrando a preocupação em proporcionar produtos e serviços que atendam não apenas às exigências legais, mas também às normas técnicas e sanitárias.

A certificação valida a conformidade e também destaca o compromisso da instituição em seguir as melhores práticas de gestão, proporcionando confiança aos clientes, colaboradores e parceiros. Ao alinhar-se às diretrizes da ISO 9001/2015, o Hemoes reforça sua busca pela excelência operacional e pela satisfação integral de suas partes interessadas.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos / Mike Figueiredo / Luciana Almeida

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES