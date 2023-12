Hemocentro faz coleta bolsas de sangue e cadastro de medula óssea no norte do Estado

O Hemocentro Regional Norte, em São Mateus, coletou 30 bolsas de sangue e realizou o cadastro de 30 novos doadores de medula óssea em duas ações do projeto “Coleta Externa” nos municípios de Nova Venécia e Jaguaré, nessa quarta-feira (13) e quinta-feira (14).

A primeira ação foi realizada na quarta-feira, de 8h às 12h, em parceria com a unidade da Rede Cuidar em Nova Venécia. Durante a ação, foram captadas 30 bolsas de sangue e realizados 10 novos cadastros de doadores de medula óssea.

A ação dessa quinta-feira foi realizada a pedido da ONG “Voluntários do Bem”, por meio da Prefeitura de Jaguaré, exclusivamente para cadastro de doadores de medula óssea. A mobilização resultou em 20 novos doadores.

O Hemocentro Regional Norte realiza o projeto “Coleta Externa” para suprir a demanda de bolsas de sangue dos hospitais da região. As ações podem ser solicitadas tanto pelos governos municipais quanto por grupos civis. Para isso, o grupo interessado deve entrar em contato com a unidade e agendar uma data.

Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea



Começou nessa quinta-feira (14), a Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea. A campanha vai até dia 21 e tem o objetivo de promover o esclarecimento e a conscientização sobre a doação e o transplante de medula óssea, além de estimular que mais pessoas sejam doadoras e estejam cadastradas no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

O Espírito Santo tem 178.612 cadastrados para doação de medula óssea, conforme dados atualizados do Redome. Por ocasião da semana, foi solicitado que doadores mantenham o cadastro atualizado, com informações de telefone, endereço e e-mail.

Para se cadastrar, é necessário ter entre 18 e 35 anos, e comparecer ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Espírito Santo (Hemoes) ou a um Hemocentro Regional portando um documento oficial com foto. Não é necessário agendar, nem estar em jejum e nem interromper qualquer medicação que esteja tomando, pois não interfere no resultado do exame. Após o cadastro, o doador é encaminhado para a sala de coleta onde será retirada uma amostra de sangue do braço, para que possa ser feito o exame de compatibilidade e inseri-lo no sistema Redome.

Em 2022, foram realizados 85 transplantes no Estado. Este ano, até o presente momento, foram realizados 74 transplantes de medula.

Coleta externa e doação

A ação de coleta pode ser solicitada por prefeituras, órgãos públicos, ONGs, empresas e grupos civis. Para agendar uma ação de coleta na sua cidade, é necessário ligar no telefone (27) 3636-7920. Para os municípios da região norte, o contato é (27) 99863-9764 ou (27) 3767-7954. A solicitação também pode ser feita de forma on-line, pelo e-mail [email protected]. Para mais informações acesse https://hemoes.es.gov.br/captacao-de-doadores.

Além do projeto, os cidadãos também podem fazer a doação diretamente nos Hemocentros Regionais de São Mateus, Linhares e Colatina, além do Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), em Vitória, e a Unidade de Coleta, na Serra. Para isso, o doador pode agendar pelo site https://hemoes.es.gov.br/ ou pelo aplicativo Gota de Vida, disponível de forma gratuita para celulares e tablets, por meio das lojas App Store e na Google Play: https://app.gotadevida.icepi.es.gov.br/.

