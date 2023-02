Hemocentro de Vitória manterá atendimento normal durante o Carnaval

Com o estoque do banco de sangue abaixo do necessário para suprir as demandas hospitalares e a situação crítica para todos os tipos de sangue, o Hemocentro de Vitória quer sensibilizar o cidadão para que realize doação de sangue também período do Carnaval, quando muitas pessoas aproveitam para viajar, deixando a doação em segundo plano.

“Passamos por um momento em que as pessoas, ainda em período de férias, não estão comparecendo para a realização de doação de sangue, e com a chegada do Carnaval, a situação se agrava, aumentando, assim, a necessidade de bolsas de sangue no estoque do Hemoes. Por isso, é muito importante que a população se sensibilize e compareça ao Hemoes para a realização da doação, antes de cair na folia e nos ajude a abastecer nosso estoque”, disse a diretora-geral do Hemoes, Marcela Murad.

Como estratégia para receber e atender bem a todos os aptos que se propuserem realizar a doação de sangue durante o período do Carnaval, além de manter os estoques nos hospitais principalmente nesse período, o Hemocentro coordenador, localizado na Avenida Marechal Campos, 1.468, em Maruípe, Vitória, manterá seu atendimento todos os dias sempre no horário das 07h às 19h, com cadastro do doador até as 18h20. Telefones de contato: (27) 3636-7920 / (27) 3636-7942.

A diretora ainda explica que nessa época acontecem muitos acidentes em estradas, o que aumenta a solicitação de bolsas de sangue por parte dos hospitais e ressalta também que a diminuição de doações, prejudica o atendimento nos hospitais, afetando a realização de cirurgias eletivas e outros procedimentos além de comprometer tratamentos de pessoas portadoras de doenças como hemofilia, leucemias e anemias, que necessitam de transfusões periodicamente.

“Doar sangue é um ato voluntário e de solidariedade para com o próximo. Neste feriado, vá ao Hemoes Vitória e faça sua doação para que muitas pessoas possam recebe-lo e viver mais tempo e com qualidade de vida”, frisou Marcela Murad.

Quem pode doar



Pode doar sangue qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias, desde que a primeira doação de sangue seja realizada até os 60 anos, 11 meses e 29 dias.

Doadores com 16 e 17 anos de idade podem doar mediante autorização formal dos pais e/ou responsável legal e apresentação do documento de quem assinou a autorização.

Informações sobre quem pode doar, acesse o site: https://hemoes.es.gov.br/quem-pode-e-quem-nao-pode-doar

Demais informações sobre doação de sangue, consulte o site: https://hemoes.es.gov.br/

Fonte: Governo ES