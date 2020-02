Hemocentro de São Mateus comemora 18 anos na próxima segunda (10)

No próximo dia 10 de fevereiro (segunda-feira), às 20h, o ator Eros Prado apresenta o espetáculo “Pagode da ofensa como você nunca viu”, no Sônia Cabral, no Centro de Vitória. O Stand up é baseado no canal do humorista e promete trazer muitas risadas para toda a família. O espetáculo conta com ingresso social, no qual todos pagam meia entrada mediante a doação de 1 Kg de alimento não perecível. Os alimentos serão doados para instituições de caridade. Confira os valores dos ingressos: 1º lote – R$ 40 (meia); 2º lote -R$ 50 (meia); 3º lote – R$ 60 (meia).

A peça é uma releitura do canal do Youtube “Pagode da Ofensa na Web”, que tem mais de 5 milhões de inscritos e mais de 500 milhões de visualizações. Na adaptação para o palco, o ator trouxe os quadros mais pedidos do canal, como: “As Paródias da Ofensa”, “Cantadas da ofensa”, “Duelos de rimas” e o “Trotes da Ofensa”, no qual o público confere, ao vivo, e tem a oportunidade de “trolar” seus próprios amigos da cidade. O espetáculo ainda conta com dois convidados especiais: Ângelo Luchezi e Rafael Pequeno.

O humorista Eros Prado já atuou no programa “Pânico”, na Band, na “Praça é Nossa”, SBT, e também no canal Multi Show. De acordo com ele “o show de humor, mesmo vindo de um canal polêmico, tem uma pegada leve, porém com humor inteligente da comédia, para ser agradável ao público familiar”.

Quer se apresentar no Sônia Cabral?

Até o dia 29 de fevereiro estão abertas as inscrições de propostas para quem deseja apresentar espetáculos de teatro, dança, circo, música, audiovisual, manifestações das culturas populares e linguagens artísticas integradas no Sônia Cabral, entre os meses de abril e dezembro deste ano.

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, por meio do link informado no ANEXO I do Edital de chamamento para seleção de propostas de programação cultural para ocupação da Casa da Música Sônia Cabral, nº 001/2020, disponibilizado no site http://www.secult.es.gov.br, preenchendo devidamente o formulário online. Clique:

AQUI: https://forms.gle/DmPqtkDBD5Ns6RN18.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (27) 3132-8399 ou pelo e-mail: [email protected]

SERVIÇO:



“Pagode da ofensa como você nunca viu”

Local: Sônia Cabral

Data: 10 de fevereiro (segunda-feira)

Horário: 20 horas

Classificação: Livre

Ingressos:

1º lote – R$ 40 (meia)

2º lote – R$ 50 (meia)

3º lote – R$ 60 (meia)

Texto: Carla Nigro

Sônia Cabral

[email protected]

Tel. 3132-8399

Instagram: soniacabral.es

Informações à imprensa

Assessoria de Comunicação da Secult

Aline Dias / Danilo Ferraz / Erika Piskac

(27) 3636-7111 / 999021627

[email protected]

[email protected]

https://www.facebook.com/SecultES/

https://www.instagram.com/secult.es/