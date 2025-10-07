Heloisa Périssé relembra ‘Sob Nova Direção’ e celebra reencontro com elenco: ‘Pra vida.’

Heloisa Périssé, de 59 anos, despertou nostalgia nesta terça-feira (7) ao publicar uma foto com o elenco de Sob Nova Direção. Na imagem, ela aparece sorridente ao lado de Ingrid Guimarães, Luís Miranda e Otávio Muller.

O humorístico estreou como especial de fim de ano na Globo em 2003 e virou programa fixo em 2004. “De Sob Nova Direção pra vida”, escreveu Heloisa. Ingrid respondeu: “Amo vocês”.

Nos comentários, fãs se mostraram saudosos. “Minha infância aí”, disse um. “Que encontro! Amo esse quarteto”, comentou outro.

O elenco também contava com Luiz Carlos Tourinho, morto em 2008, aos 43 anos. A ideia da série surgiu após Heloisa e Ingrid presenciarem uma briga em um bar em Paris — inspiração para a história das amigas donas de um bar onde tudo dá errado.

