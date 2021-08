Heloísa Périssé relembra doença e superação: “O único jeito é olhar para dentro”

Reprodução/Instagram Heloísa Périssé





O programa “Conectados”, exclusivo da Ubook, maior plataforma de audiotainment da América Latina, recebeu Heloísa Périssé para um bate-papo descontraído. A atriz e roteirista falou sobre seu diagnóstico de câncer nas glândulas salivares e como manteve a esperança e o bom humor durante todo o processo de tratamento.





Mas, ao abordar a doença e problemas que surgem no percurso, confidenciou a Cacau Hygino que nunca foge deles e não os entende como castigo, mas, sim, como oportunidades. Tanto com o tumor quanto com a pandemia, ela aproveitou para trabalhar o seu interior e buscar respostas em si.

“Tem coisas que não temos como sair, o único jeito é olhar para dentro… Quando você se conecta com algo maior em que acredita, tem aquela energia do amor na sua vida fluindo, encontra seu caminho, e as coisas passam a ser suaves a partir daí”, disse.