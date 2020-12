Hélio de La Penã ironiza silêncio da Globo sobre o caso Melhem

Reprodução Hélio de La Peña

Na noite de segunda-feira (07), o ator Hélio de La Penã utilizou seu perfil no Twitter para satirizar o silêncio da Globo em relação ao caso de assédio envolvendo Marcius Melhem, ex-diretor do setor humorístico do canal.

“Assédio moral e sexual: Isso a Globo não mostra”, escreveu Hélio de La Penã.

O caso voltou à tona após a revista Piauí detalhar, na sexta-feira (04), os episódios de assédio envolvendo Marcius Melhem. Um deles ocorreu em 2017, quando Dani Calabresa foi agarrada pelo diretor na saída de um banheiro.

De acordo com a reportagem, a atriz foi imobilizada contra a parede, mas conseguiu virar o pescoço para evitar um beijo forçado. Melhem então conseguiu lamber o rosto dela e ainda colocou o órgão genital para fora da calça. Após a veiculação da matéria, Calabresa foi altamente apoiada por anônimos e famosos na internet.