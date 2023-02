Helicóptero cai e duas pessoas morrem no interior do ES

Aeronave teria colidido com fios de alta tensão. Acidente foi em Vargem Alta, no Sul do estado. Piloto e passageiro morreram.

Um helicóptero caiu por volta das 18h30 desta quinta-feira (09), no interior do município de Vargem Alta, na Região Sul do Espírito Santo. De acordo com o corpo de bombeiros, o piloto e o passageiro morreram. Uma das vítimas é o empresário Oto Carneiro, de 49 anos, do ramo de rochas ornamentais.

Ainda de acordo com a corporação, a princípio, a aeronave teria colidido com fios de alta tensão, caindo em uma propriedade da localidade de Vargem Grande.