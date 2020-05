Heleno diz que não terá golpe militar: “Ficam provocando para ver se reagimos”

Redes sociais / Reprodução Militar foi nomeado por Pazuello na terça-feira (19)

Giovani Cruz Camarão, um dos militares indicados para cargo no Ministério da Saúde, postou em seu instagram uma foto em uma festa com mais de 20 pessoas, realizada em abril – período em que já estavam vigentes as medidas de isolamento social.

O nomeado para a Coordenação de Finanças do Fundo Nacional de Saúde postou a imagem com a legenda “Niver do Gerson 03/04/2020”. Após a repercussão, o post foi removido nesta quinta-feira (21/05) do Instagram. Um dos seguidores chegou a ironizar a quebra do isolamento: “Olha a aglomeração”.

O ministro interino, o general Eduardo Pazuello, mostrou que converge com Bolsonaro quanto ao fim do isolamento. O presidente, aliás, afirmou a apoiadores na quarta-feira (20) que pretende manter o militar no cargo “por muito tempo”.

Desde que assumiu a pasta, Pazuello fez mais de 10 mudanças de cargos. Somente ontem, quatro militares foram nomeados.

A nomeação de Giovani foi publicada na terça-feira (19/05), no Diário Oficial da União junto com outras 10 mudanças.