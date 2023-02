Helen Tatagiba disputa seletiva nacional de karatê no Ceará

A carateca capixaba Helen Tatagiba vai disputar a Seletiva Nacional de Karatê, a partir desta quarta-feira (1º), em Caucaia, no Ceará. A competição reunirá os melhores caratecas do Brasil na disputa por uma vaga na Seleção Brasileira de Kata e Kumitê para representar o País no Sul-Americano, em abril.

Além da seletiva, Helen Tatagiba também vai participar, nesta semana, da classificatória para a fase final do Campeonato Brasileiro de Karatê 2023, que será realizado em novembro. As passagens da atleta foram adquiridas pelo programa Compete Esportivo, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Entre os títulos, Helen Tatagiba foi campeã Brasileira de kata individual, campeã Brasileira de kata estudantil, campeã Brasileira de kumitê estudantil, campeã Brasileira de kata em equipe, campeã do Jebs Nacional, e campeã Estadual de kata e Kumitê.

Outras competições

Já a atleta Nara Faria, que participou da primeira etapa da Taça de Portugal de Downhill nesse domingo (26), disputou contra outras dez competidoras e conquistou o quinto lugar na categoria feminina. Ela é contemplada pelo programa Bolsa Atleta e também viajou com a ajuda do Compete Esportivo.

Compete Esportivo

O Compete Esportivo é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

