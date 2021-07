Helen Ganzarolli dispensa sutiã e posa com decote generoso em sua mansão: “Que mulher é essa?”

Dona de um corpão impressionante, ela apareceu com um look nada básico e esbanjou sensualidade

Musa absoluta do SBT onde trabalha há mais de duas décadas, a modelo Helen Ganzarolli deixou os fãs babando neste sábado (24) ao aparecer com um look caprichado.

Sem sutiã e com um decote generoso, ela posou em sua mansão exibindo um corpo impressionante. Com maquiagem feita, unhas vermelhas e olhar marcante, ela encantou os seguidores.

“Bom dia, meus amores!”, afirmou ela.

Nos comentários, só elogios para a beldade. “Que mulher é essa?”, afirmou um. “Espetáculo”, classificou outro.

Aos 41 anos, a bela Helen Ganzarolli recentemente encantou os fãs ao aparecer nas redes sociais em um momento ousado. É que ela apareceu com um look fitness antes de pegar pesado na rotina de exercícios.

Conhecida pela boa forma e pela jovialidade, ela apostou em uma combinação de top e legging que deixou em evidência suas curvas.

Veja:

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do FA NOTÍCIAS: https://t.me/joinchat/GwJAWi7-beLP9POw