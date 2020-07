Heidi Klum tenta vestir calça e mostra que engordou na pandemia

Reprodução/Instagram Carlinhos Mendigo e Aline Hauck





Como publicamos ontem, o humorista Carlinhos Silva utilizou seu Instagram para homenagear o filho Arthur Henrique, que completou nove anos nessa segunda feira (20). Carlinhos fez um longo desabafo, se queixando por não poder ver a criança por conta de ordens judiciais.

“Faz 9 anos que ele nasceu e que eu luto incansavelmente para ter o simples direito de ser pai do meu próprio filho”, escreveu o humorista. Mas, segundo a mãe da criança, Aline Hauck, a homenagem do humorista se limitou ao seu público no Instagram, já que o filho de Carlinhos, até às 22h51 de ontem, não havia recebido sequer uma ligação do pai.





“Mais um aniversário do filho que seu silêncio se fez presente. Mais uma data sem sequer uma ligação. Aquele ditado é extremamente verdadeiro ‘quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa”, publicou Aline em seus stories.

Além de rebater o ex, Aline também publicou uma homenagem ao filho, relembrando desde o dia em que descobriu que estava grávida até o nascimento de Arthur. Ela ainda mencionou as dificuldades e inseguranças que enfrentou sozinha durante a sua gravidez “Não foi fácil encarar algumas pessoas, pois a sociedade e machista e me recriminaram muito por ser mãe solo”.