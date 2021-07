HBO Max, Netflix e Disney+ lideram indicações ao Emmy; confira a lista completa

Unsplash/Derek Sutton Confira as indicações ao Emmy

A lista com os indicados ao 73º Primetime Emmy Awards foi divulgada nesta terça-feira (13) com as séries The Mandalorian , do Disney+ , e The Crown , da Netflix , liderando as indicações, cada uma em 24 categorias. Entre as plataformas de streaming , o HBO Max superou a Netflix ao concorrer em mais categorias.

A plataforma da HBO teve 130 indicações, apenas uma a mais que a Netflix. O Disney+ recebeu 71 nomeações, enquanto o canal NBC ficou em 4º lugar, com 46, o que só mostra o poder dos serviços de streaming na produção de séries e programas.

Outro destaque entre as indicações é a atriz MJ Rodriguez . A protagonista da série Pose é a primeira mulher transexual a ser indicada na categoria Melhor Atriz em série dramática.

Os indicados foram anunciados em uma cerimônia virtual, apresentada por pai e filha, o ator Ron Cephas Jones e a atriz e cantora Jasmine Cephas Jones. A cerimônia de premiação acontece no dia 19 de setembro. Depois da entrega virtual em 2020, o Emmy 2021 acontecerá presencialmente no Microsoft Theater, em Los Angeles.

Confira a lista de indicados ao Emmy:

Melhor Série Dramática

‘The Boys’ (Prime Video)

‘Bridgerton’ (Netflix)

‘The Crown’ (Netflix)

‘The Handmaid’s Tale’ (Hulu)

‘Lovecraft Country’ (HBO)

‘The Mandalorian’ (Disney+)

‘Pose’ (FX)

‘This Is Us’ (NBC)

Melhor Ator em série dramática

Regé-Jean Page, como Simon Basset (‘Bridsgerton’)

Josh O’Connor, como Príncipe Charles (‘The Crown’)

Jonathan Majors, como Atticus Freeman (‘Lovecraft Country’)

Matthew Rhys, como Perry Mason (‘Perry Mason’)

Billy Porter, como Pray Tell (‘Pose’)

Sterling K. Brown, como Randall Pearson (‘This Is Us’)

Melhor Atriz em série dramática

Olivia Colman, como Rainha Elizabeth II (‘The Crown’)

Emma Corrin, como Princesa Diana (‘The Crown’)

Elisabeth Moss, como June/Offred (‘The Handmaid’s Tale’)

Uzo Aduba, como Dra. Brooke Taylor (‘In Treatment’)

Jurnee Smollett, como Letitia “Leti” Lewis (‘Lovecraft Country’)

Mj Rodriguez, como Blanca Rodriguez (‘Pose’)

Melhor Ator Coadjuvante em série dramática

Tobias Menzies, como Príncipe Philip, Duque de Edimburgo (‘The Crown’)

O-T Fagbenle, como Luke (‘The Handmaid’s Tale’)

Max Minghella, como Comandante Nick Blaine (‘The Handmaid’s Tale’)

Bradley Whitford , como Comandante Joseph Lawrence (‘The Handmaid’s Tale’)

Michael K. Williams, como Montrose Freeman (‘Lovecraft Country’)

Giancarlo Esposito, como Moff Gideon (‘The Mandalorian’)

John Lithgow, como E.B. Jonathan (‘Perry Mason’)

Chris Sullivan, como Toby Damon (‘This Is Us’)

Melhor Atriz Coadjuvante em série dramática

Gillian Anderson, como Margaret Thatcher (‘The Crown’)

Helena Bonham Carter, como Princesa Margaret (‘The Crown’)

Emerald Fennell, como Camilla Parker Bowles (‘The Crown’)

Madeline Brewer, como Janine (‘The Handmaid’s Tale’)

Ann Dowd, como Tia Lydia (‘The Handmaid’s Tale’)

Yvonne Strahovski, como Serena Joy Waterford (‘The Handmaid’s Tale’)

Samira Wiley, como Moira (‘The Handmaid’s Tale’)

Aunjanue Ellis, como Hippolyta Freeman (‘Lovecraft Country’)

Melhor Série de Comédia

‘Black-ish’ (ABC)

‘Cobra Kai’ (Netflix)

‘Emily em Paris’ (Netflix)

‘The Flight Attendant’ (HBO Max)

‘Hacks’ (HBO Max)

‘The Kominsky Method’ (Netflix)

‘Pen15’ (Hulu)

‘Ted Lasso’ (Apple TV+)

Melhor Ator em série de comédia

Anthony Anderson, como Andre “Dre” Johnson (‘Black-ish’)

Kenan Thompson, como Kenan Williams (‘Kenan’)

Michael Douglas, como Sandy Kominsky (‘The Kominsky Method’)

William H. Macy, como Frank Gallagher (‘Shameless’)

Jason Sudeikis, como Ted Lasso (‘Ted Lasso’)

Melhor Atriz em série de comédia

Tracee Ellis Ross, como Rainbow Johnson (‘Black-ish’)

Kaley Cuoco, como Cassie Bowden (‘The Flight Attendant’)

Jean Smart, como Deborah Vance (‘Hacks’)

Allison Janney, como Bonnie Plunkett (‘Mom’)

Aidy Bryant, como Annie Easton (‘Shrill’)

Melhor Atriz Coadjuvante em série de comédia

Rosie Perez, como Megan Briscoe (‘The Flight Attendant’)

Hannah Einbinder, como Ava Daniels (‘Hacks’)

Aidy Bryant, em vários personagens (‘Saturday Night Live’)

Kate McKinnon, em vários personagens (‘Saturday Night Live’)

Cecily Strong, em vários personagens (‘Saturday Night Live’)

Juno Temple, como Keeley Jones (‘Ted Lasso’)

Hannah Waddingham, como Rebecca Welton (‘Ted Lasso’)

Melhor Ator Coadjuvante em série de comédia

Carl Clemons-Hopkins, como Marcus Vaughan (‘Hacks’)

Paul Reiser, como Martin (‘The Kominsky Method’)

Kenan Thompson, em vários personagens (‘Saturday Night Live’)

Bowen Yang, em vários personagens (‘Saturday Night Live’)

Brett Goldstein, como Roy Kent (‘Ted Lasso’)

Brendan Hunt, como Coach Beard (‘Ted Lasso’)

Nick Mohammed, como Nathan Shelley (‘Ted Lasso’)

Jeremy Swift, como Higgins (‘Ted Lasso’)

Melhor Série Limitada

Você viu?

‘I May Destroy You’ (HBO)

‘Mare Of Easttown’ (HBO)

‘O Gambito da Rainha’ (Netflix’)

‘The Underground Railroad’ (Prime Video)

‘WandaVision’ (Disney+)

Melhor Atriz em minissérie ou telefilme

Cynthia Erivo, como Aretha Franklin (‘Genius: Aretha’)

Michaela Coel, como Arabella (‘I May Destroy You’)

Kate Winslet, como Mare Sheehan (‘Mare Of Easttown’)

Anya Taylor-Joy, como Beth Harmon (‘O Gambito da Rainha’)

Elizabeth Olsen, como Wanda Maximoff (‘WandaVision’)

Melhor Ator em minissérie ou telefilme

Ewan McGregor, como Halston (‘Halston’)

Lin-Manuel Miranda, como Alexander Hamilton (‘Hamilton’)

Leslie Odom, Jr., como Aaron Burr (‘Hamilton’)

Hugh Grant, como Jonathan Fraser (‘The Undoing’)

Paul Bettany, como Visão (‘WandaVision’)

Melhor Ator Coadjuvante em minissérie ou telefilme

Daveed Diggs, como Marquis de Lafayette / Thomas Jefferson (‘Hamilton’)

Jonathan Groff, como Rei George (‘Hamilton’)

Anthony Ramos, como John Laurens / Philip Hamilton (‘Hamilton’)

Paapa Essiedu, como Kwame (‘I May Destroy You’)

Evan Peters, como Detetive Colin Zabel (‘Mare Of Easttown’)

Thomas Brodie-Sangster, como Benny Watts (‘O Gambito da Rainha’)

Melhor Atriz Coadjuvante em minissérie ou telefilme

Renée Elise Goldsberry, como Angelica Schuyler (‘Hamilton’)

Phillipa Soo, como Eliza Hamilton (‘Hamilton’)

Julianne Nicholson, como Lori Ross (‘Mare Of Easttown’)

Jean Smart, como Helen (‘Mare Of Easttown’)

Moses Ingram, como Jolene (‘O Gambito da Rainha’)

Kathryn Hahn, como Agatha Harkness / Agnes (‘WandaVision’)

Melhor Reality-show

‘Becoming’ (Disney+)

‘Below Deck’ (Bravo)

‘Indian Matchmaking’ (Netflix)

‘RuPaul’s Drag Race Untucked’ (VH1)

‘Selling Sunset’ (Netflix)

Melhor Talent-show

‘The Amazing Race’ (CBS)

‘Nailed It!’ (Netflix)

‘RuPaul’s Drag Race’ (VH1)

‘Top Chef’ (Bravo)

‘The Voice’ (NBC)

Melhor Série de Variedades, Musical ou Entretenimento

‘Conan’ (TBS)

‘The Daily Show With Trevor Noah’ (Comedy Central)

‘Jimmy Kimmel Live!’ (ABC)

‘Last Week Tonight With John Oliver’ (HBO)

‘The Late Show With Stephen Colbert’ (CBS)

Melhor Telefilme

‘Dolly Parton’s Christmas On The Square’ (Netflix)

‘Oslo’ (HBO)

‘Robin Roberts Presents: Mahalia’ (Lifetime)

‘Sylvie’s Love’ (Prime Video)

‘Uncle Frank’ (Prime Video)

Melhor Roteiro em série de comédia

‘The Flight Attendant’ • In Case Of Emergency (HBO Max) • escrito por Steve Yockey

‘Girls5eva’ • Pilot (Peacock) • escrito por Meredith Scardino

‘Hacks’ • There Is No Line (HBO Max) • escrito por Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky

‘Pen15’ • Play (Hulu) • escrito por Maya Erskine

‘Ted Lasso’ • Make Rebecca Great Again (Apple TV+) • escrito por Jason Sudeikis, Brendan Hunt e Joe Kelly

‘Ted Lasso’ • Pilot (Apple TV+) • escrito por Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly

Melhor Roteiro em série dramática

‘The Boys’ • What I Know (Prime Video) • escrito por Rebecca Sonnenshine

‘The Crown’ • War (Netflix) • escrito por Peter Morgan

‘The Handmaid’s Tale’ • Home (Hulu) • escrito por Yahlin Chang

‘Lovecraft Country’ • Sundown (HBO) • escrito por Misha Green

‘The Mandalorian’ • Chapter 13: The Jedi (Disney+) • escrito por Dave Filoni

‘The Mandalorian’ • Chapter 16: The Rescue (Disney+) • escrito por Jon Favreau

‘Pose’ • Series Finale (FX) • escrito pro Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock e Our Lady J

Melhor Direção numa minissérie, telefilme ou especial dramático

‘I May Destroy You’ • (HBO) • escrito por Michaela Coel

‘Mare Of Easttown’ • (HBO) • escrito por Brad Ingelsby

‘O Gambito da Rainha’ • (Netflix) • escrito por Scott Frank

‘WandaVision’ • All-New Halloween Spooktacular! (Disney+) • escrito por Chuck Hayward e Peter Cameron

‘WandaVision’ • Filmed Before A Live Studio Audience (Disney+) • escrito por Jac Schaeffer

‘WandaVision’ • Previously On (Disney+) • escrito por Laura Donney

Melhor Roteiro para um programa de variedades, música ou comédia

‘The Amber Ruffin Show’ (Peacock)

‘A Black Lady Sketch Show’ (HBO)

‘Last Week Tonight With John Oliver’ (HBO)

‘The Late Show With Stephen Colbert’ (CBS)

‘Saturday Night Live’ (NBC)

Melhor Roteiro em especial de variedades

‘Bo Burnham: Inside’ (Netflix)

‘The Daily Show With Trevor Noah Presents: Jordan Klepper Fingers The Pulse – Into The MAGAverse’ (Comedy Central)

‘Dave Chappelle’ (Netflix)

‘John Lewis: Celebrating A Hero’ (CBS)

‘Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020’ (Showtime)

Melhor roteiro para um programa de não-ficção

‘All In: The Fight For Democracy’ (Prime Video)

‘Allen v. Farrow’ • Episode 3 (HBO)

‘The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart’ (HBO)

‘The Social Dilemma’ (Netflix)

‘Tulsa Burning: The 1921 Race Massacre’ (HISTORY)

Melhor programa de animação

‘Big Mouth’ • The New Me (Netflix)

‘Bob’s Burgers’ • Worms Of In-Rear-Ment (Fox)

‘Genndy Tartakovsky’s Primal’ • Plague Of Madness (Adult Swim)

‘The Simpsons’ • The Dad-Feelings Limited (Fox)

‘South Park: The Pandemic Special’ (Comedy Central)

Melhor programa curto de animação