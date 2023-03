HBO Max aumenta preços no Brasil e vai custar R$ 34,90 por mês

Reprodução/HBO Max HBO Max aumenta preço da assinatura

Um dos principais streamings de filmes e séries vai ficar mais caro. Em e-mail enviado a assinantes, a HBO Max comunicou que seu preço vai passar de R$ 27,90 para R$ 34,90 mensais, no plano multitelas. O aumento passa a valer no dia 30 de março.

O site da HBO Max continua com os preços antigos: R$ 27,90 para o plano mensal, R$ 74,90 para o trimestral e R$ 239,90 para o plano anual.

O anúncio do aumento vem pouco mais de um mês após a HBO Max dizer que não reajustaria seus preços no Brasil. No começo de janeiro, a plataforma atualizou seus preços nos EUA, com o valor passando de US$ 14,99 para US$ 15,99 — 7% a mais. Aqui, o aumento será de 25%.

HBO Max foi lançada com desconto de 50%

A HBO Max chegou ao Brasil em junho de 2021. Na ocasião, a empresa ofereceu 50% de desconto por tempo indeterminado para quem assinasse até 31 de julho de 2021.

As informações sobre o aumento para quem tinha assinado o serviço com desconto estão desencontradas.

Em um primeiro e-mail enviado para alguns consumidores, a empresa comunica o mesmo preço, mas diz que quem tem uma oferta promocional não receberá o aumento.

Em uma segunda mensagem, o serviço explicou melhor: quem tem 50% de desconto vai pagar metade de R$ 34,90. Alguns clientes, inclusive, só receberam este segundo e-mail.

No Twitter, as informações também apontam para isso. Em resposta a um usuário, o perfil oficial da HBO Max disse que o desconto de 50% permanece, mas agora vale sobre o novo valor de R$ 34,90.

Ao Tecnoblog, a assessoria de imprensa enviou o seguinte posicionamento:

“A partir de 30 de março o valor da assinatura mensal da HBO Max aumentará no Brasil tanto para assinantes novos quanto para os atuais. Este ajuste nos permitirá investir ainda mais em uma variedade de conteúdos de alta qualidade e novas produções para nossa audiência. Para quem assinou com desconto de 50%, enquanto a assinatura for mantida as condições seguem as mesmas, e o desconto será aplicado sobre o valor vigente. Esta é a primeira vez que a HBO Max aumenta seu preço para o plano mensal no Brasil desde seu lançamento, em junho de 2021”.

Até agora, não há informações sobre reajustes nos planos trimestral e anual.

A HBO Max tem em seu acervo as séries que fizeram a fama do canal a cabo, como Sex and the City, The Wire, Game of Thrones e The Sopranos, além de sucessos recentes como The White Lotus e The Last of Us.

O streaming também transmite jogos da Champions League, desenhos do Cartoon Network e filmes e séries da DC e Warner Bros.

Fonte: IG TECNOLOGIA