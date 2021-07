HBO Max: assinatura com 50% de desconto para sempre acaba neste sábado

Reprodução HBO Max tem promoção

Acaba neste sábado (31) a promoção do HBO Max que oferece assinaturas com 50% de desconto . O preço mais baixo dura para sempre, desde que o usuário não cancele sua conta.

“Os consumidores qualificados que aproveitarem esta oferta promocional receberão um desconto de 50% sobre o valor da assinatura mensal em vigor de forma contínua, contanto que você mantenha o plano de assinatura mensal com um método de pagamento válido cadastrado”, afirma a empresa no regulamento da promoção.

Desde que chegou ao Brasil, no final de junho, a plataforma de streaming está oferecendo seus planos pela metade do preço. No país, o HBO Max conta com duas modalidades de assinatura:

acesso apenas por celulares ou tablets, uma tela por vez e resolução reduzida. Preço: R$ 19,90 ao mês (R$ 9,95 com o desconto); e Plano multitelas: acesso por qualquer dispositivo, três telas ao mesmo tempo, cinco perfis diferentes e resolução 4K. Preço: R$ 27,90 ao mês (R$ 13,95 com o desconto).

O preço mais baixo fez do HBO Max uma opção bastante atrativa no mercado brasileiro, andando na contramão da Netflix, que aumentou seus preços recentemente . Após o fim da promoção, o HBO Max terá opções de assinaturas trimestrais e anuais, o que também torna os valores mais acessíveis:

Plano mobile

Assinatura trimestral: R$ 54,90 – R$ 18,30 ao mês;

Assinatura anual: R$ 169,90 – R$ 14,16 ao mês.

Plano multitelas