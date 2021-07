HBO Max anuncia série satírica sobre a família real britânica

Reprodução/Youtube “The Prince” é uma série satírica sobre a família real

Além de “The Crown”, os interessados na família real britânica vão ter uma nova série para aproveitar. A HBO Max anunciou nesta quarta-feira (28) o lançamento da série em animação “The Prince”, que estreia no serviço de streaming no dia 29 de julho. Não foi divulgada a data de lançamento por aqui e o perfil oficial da plataforma no Brasil ainda não anunciou a série.

O lançamento foi uma surpresa e pelo trailer já é possível ver que a produção não vai pegar leve com a realeza. A série foi criada por Gary Janetti, que também dubla o personagem principal, ninguém menos que Príncipe George. O enredo gira em torno da vida na família real sob os olhos do herdeiro mais jovem ao trono. Serão lançados 12 episódios de uma vez e algumas polêmicas estarão presentes.

Príncipe Harry e Meghan Markle aparecem no teaser já morando em Los Angeles. Príncipe Charles também tem seu momento de destaque no vídeo de divulgação de “The Prince” reclamando que já é um adulto e ainda não assumiu tantas responsabilidades assim nem subiu ao trono. A Rainha Elizabeth II também já apareceu e nem ela foi poupada.