Haval H6 chega por R$ 209 mil para incomodar o Toyota Corolla Cross

A chinesa Great Wall Motors apresentou nesta terça-feira os valores e os detalhes da linha Haval H6 , seu primeiro modelo disponibilizado no Brasil. A versão de entrada, chamada de “ Premium HEV ”, está disponível a partir de R$ 209.000 , valor já incluindo a entrega na casa do cliente. A versão intermediária será a H6 Premium PHEV (Híbrida Plug-in) e custará R$ 269 mil, enquanto a versão GT Plug-in , topo de linha, sairá por R$ 299.000 .

A versão mais básica é uma híbrida convencional , ou seja, utiliza o motor a combustão (1.5 turbo) para recarregar as baterias. A potência máxima combinada é de 243 cv e 54 kgfm de torque , e garante aceleração de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos.

Segundo a própria GWM, o Haval H6 irá competir com modelos da Jeep , Toyota e Volkswagen , apesar da última não oferecer ainda um modelo híbrido. A proposta do Haval H6 é incomodar o Corolla Cross no ranking dos híbridos mais vendidos do país. Atualmente, o SUV japonês é o líder.

As versões Premium HEV e Premium PHEV estarão disponíveis em apenas um nível de acabamento, mas já irão oferecer sistema de condução semi autônoma (ADAS) de nível 2, além de controle de cruzeiro adaptativo , frenagem de emergência, monitoramento de pontos cegos, reconhecimento de placas de trânsito e assistente de estacionamento com câmera 360º.

No interior, a central multimídia de 12,3 polegadas chama a atenção e tem compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, aceita comandos de voz em português e poderá ser atualizada pela nuvem. O ar-condicionado tem duas zonas e os bancos dianteiros oferecem ainda ventilação.

Segundo a fabricante, o valor de R$ 209.000 já inclui qualquer uma das seis opções de cores disponíveis, garantia de 5 anos sem limite de quilometragem e também entrega em casa, em qualquer cidade do Brasil.

Haverá também uma condição especial de lançamento, chamada de “Tranquilidade 2 anos”, que inclui dois anos ou 24.000 km de revisões gratuitas, com direito ao serviço de oficina remota Tomorrow assistance , que além de realizar o serviço de reparo no local onde o cliente indicar, disponibiliza um carro de cortesia.

O pacote ainda oferece sinal de internet 4G da Claro, proteção contra furos e rasgos para os pneus, assistência 24 horas, proteção total contra danos à bateria do sistema híbrido e garantia de fábrica por 8 anos ou 200 mil km para a peça. Além disso, quem realizar a compra durante o período de pré-venda, ganhará o teto solar elétrico panorâmico , único opcional disponível para o Haval H6. A partir de abril a peça passará a custar R$ 10.000 .

“O Haval H6 Premium HEV será uma revolução no seu segmento porque oferece mais potência, espaço interno, equipamentos e tecnologia, além do sistema híbrido, por um preço igual ou inferior aos concorrentes”, afirma Andre Leite, Head da Linha de SUVs Haval.

A pré-venda do Haval H6 está disponível na loja da GWM no Mercado livre . A marca espera contar com 50 pontos de venda no país inteiro ainda no primeiro semestre.

A versão Híbrida Plug-in do H6, a PHEV, será oferecida por R$ 269.900 , com as mesmas opções da versão de entrada, bem como as condições especiais de lançamento, porém, por se tratar de um veículo plug-in, o cliente ainda levará um carregador portátil de 3,6 kW , que será disponível de série no modelo.

A versão topo de linha, a GT PHEV custará R$ 299.000 e além do visual cupê e tração integral, quem realizar a pré-compra irá receber os mesmos equipamentos das versões anteriores, acrescidos de uma câmera de reconhecimento facial e um subwoofer JBL de 100W.

A motorização das versões plug-in contará com um motor 1.5 turbo a combustão e mais dois elétricos , um em cada eixo, que combinam 393 cv de potência e 77,7 kgfm de torque, o suficiente para alcançar os 100 km/h em 4,8 segundos na versão GT e 4,9 s na versão premium PHEV.

Segundo a fabricante, as baterias de 34 kWh têm autonomia para rodar 170 km em modo 100% elétrico, e somente no Brasil haverá essa configuração. Mas vale lembrar que essa autonomia é no ciclo NBR, e ainda não foi homologado no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular PBEV.

Confira os preços da linha Haval H6 e como eles competem com seus principais adversários:

GWM H6 Premium HEV 2024: 209.000 GWM H6 Premium PHEV AWD 2024: 269.000 GWM H6 Premium GT PHEV AWD 2024: 299.000 Toyota Corolla Cross XRV Hybrid: R$: 199.690 Toyota Corolla Cross XRX Hybrid: R$: 207.790 Jeep Compass 4xe (Plug-in): 338.400 (Preço de São Paulo)

