Divulgação/Planalto/Marcos Corrêa/PR Hashtags críticas a Bolsonaro viralizam nas redes durante atos antidemocráticos

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi às ruas de Brasília e São Paulo neste 7 de setembro, dia da independência do Brasil, para participar de atos antidemocráticos. Nas redes sociais, porém, a repercussão não foi positiva. Isso porque as expressões mais utilizadas pelos internautas brasileiros nesta terça-feira foram as hashtags #ForaBolsonaro, #flopou e #ImpeachmentBolsonaroUrgente. As informações são do portal Uol.

Através da plataforma TweetDeck, foi possível contabilizar a quantidade de vezes em que estas mensagens foram propagadas. Ao todo, a hashtag em defesa das manifestações, #7deSetPelaLiberdade , obteve 146 mil menções até as 15h30. Em contrapartida, a expressão #ForaBolsonaro obteve 149 mil publicações.





A tag #ImpeachmentBolsonaroUrgente foi replicada 24 mil vezes, o dobro da expressão #flopou – utilizada para se referir a um acontecimento que não correspondeu a atenção esperada. Fiasco e #ForaCorno apareceram em 24 mil e 23 mil publicações, respectivamente.