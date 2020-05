Harvard e MIT desenvolvem máscara que acende ao identificar novo coronavírus

A conta oficial da MIUI no Twitter publicou, nesta quarta-feira (13), um convite para o evento online de lançamento da MIUI 12 Global, próxima interface personalizada da Xiaomi para o Android. A divulgação acontecerá no dia 19 de maio, próxima terça-feira, às 9h (horário de Brasília).

Get ready to meet our best release of the decade.

Stay tuned for #MIUI12 , and see you on May 19, at 8:00 p.m.

Share the post and invite your friends to watch MIUI12 online launch event together! #MIUI pic.twitter.com/KwA0sWGwg5

— MIUI (@miuirom) May 13, 2020