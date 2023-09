Harvard cita horário ideal para dormir e ter menos problemas cardíacos

No estudo, os pesquisadores de Harvard alegaram que dormir em “horários não convencionais” modifica o ritmo circadiano, ou seja, ciclo que corresponde ao período de 24 horas. Ao longo desse período, o corpo humano irá executar processos necessários para a própria manutenção.

Seguindo os ciclos naturais de sono e vigília do corpo, o cérebro controla o ritmo circadiano de uma pessoa adulta ao receber sinais dos olhos que informam quando é dia ou noite. No período de 24h, o órgão principal do sistema nervoso recebe sinais com base no ambiente e ativa hormônios, altera a temperatura do corpo e regula o metabolismo para mantê-lo alerta ou fazê-lo dormir.