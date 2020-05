Harry Styles se diverte na praia em clipe de “Watermelon Sugar”

A nova comentarista do “Triturando”, do SBT , Flor revelou que já se recusou a fazer sexo com Tiago Ramos , o namorado da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves. Segundo ela, tudo isso foi porque ela não gostou de dividir a conta do restaurante em que eles teriam ido.

Reprodução/Instagram Flor e Thiago Ramos





O assunto começou quando a apresentadora, Chris Flores , perguntou se era errado ou não dividir a conta no primeiro encontro. Foi então que Flor disse: “Todo mundo está em crise. Entenderam por que eu não quis o Tiago, lá da mãe do Neymar ?”

Em seguida, os colegas de programa quiseram entender melhor como o caso aconteceu e ela soltou que ele havia feito uma declaração de amor para ela e alguns detalhes sobre o encontro. “Eu fui a primeira. Ele foi até Campinas me visitar, ele é maravilhoso, educado, gentil. Mas, amor, eu trabalho para caramba. Se eu tiver que pagar conta e ajudar… Ele veio por amor, diz ele, e veio despreparado. Eu não sustento homem”, afirmou Flor.

A comentarista disse ainda que foi forte e conseguiu resistir aos encantos do namorado da mãe de Neymar . “Não cedi, porque ele é muito gato. Você cede e aí paga conta, dá carro, dá calça jeans. Eu iria ficar pobre? Não, não!”