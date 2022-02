Marcelo de Assis Harry Styles está se preparando para o lançamento do seu terceiro álbum de estúdio

De acordo com o tabloide britânico The Sun , o astro pop Harry Styles está se preparando para o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio. Segundo a publicação, o cantor está em Londres , gravando o clipe que acompanhará o lançamento do primeiro single do projeto.

Segundo a mesma fonte, o músico recrutou a mesma equipe por trás do clipe de Watermelon Sugar: “Os fãs de Harry adoraram isso e toda a equipe que está trabalhando nas filmagens está convencida de que este vídeo terá o mesmo sucesso”.

O site ainda afirma que Harry começou a trabalhar no seu terceiro álbum antes da pandemia se instalar, em 2020. “Como resultado, os planos foram congelados, mas a maior parte do disco acabou sendo gravada no Reino Unido“, afirmou a fonte.