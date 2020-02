Harry e Meghan reclamam de tratamento diferente de membros da Família Real

arrow-options Reprodução/Youtube Anitta e Pabllo Vittar fazem sucesso no carnaval pelo Brasil

Quando você pensa no carnaval, o que lhe vem à cabeça? Festa, confete, batuque, purpurina, fantasia, bebedeira e liberdade (sem falar na aspirina) devem estar entre as palavras-chave. Mas todo carnaval é igual? As músicas são as mesmas? Um levantamento feito pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) mostra que não. O estudo analisou a s mais tocadas nos principais polos carnavalescos do Brasil — Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais.

Leia também: Gaviões da Fiel e Mocidade Alegre brilham e marcam 2ª noite de desfiles em SP

Enquanto os carnavais de São Paulo e Belo Horizonte, em ascensão nos últimos anos, ainda tateiam em busca de uma identidade sonora, os de Rio, Salvador e Recife/Olinda seguem com preferências bem claras, com marchinha e samba .

Na Bahia, ouve-se muito “Contatinho”, de Léo Santana com participação de Anitta , aquela do refrão “Oi, te liguei? Deve tá ocupadinha, tudo bem. Tá com outro contatinho”. Mas também andam tocando bastante “O mundo vai” (Ivete Sangalo), “Sacanagenzinha” (Harmonia do Samba) e “Diferenciada” (Parangolé).

Leia também: Iza estreia na Sapucaí seminua com fantasia ousadíssima

Confira as mais tocadas em 2020 e nos últimos anos na Bahia, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em Minas Gerais e em São Paulo

Bahia

Neste ano, fazem sucesso, segundo o Ecad, ” Contatinho “, de Léo Santana e Anitta, “O Mundo Vai”, de Ivete Sangalo, e “Sacanagenzinha”, do Harmonia do Samba. Confira as mais ouvidas dos últimos cinco anos:

2019: “Crush Blogueirinha”, de Léo Santana;

2018: “Sarra Toma”, do Parangolé;

2017: “Santinha”, de Léo Santana;

2016: “Metralhadora”, da Banda Vingadora; e

2015: “Tem xenhenhem”, do Psirico.

Rio de Janeiro

Em 2020, bombam ” Verdinha “, de Ludmilla, “Tudo ok”, de Thiaguinho MT feat Mila e JS O Mão de Ouro, “Rave de Favela”, de Anitta, MC Lan e Major Lazer. Confira as mais ouvidas dos últimos cinco anos:

2019: “Samba de arerê”, de Revelação e Beth Carvalho;

2018: “Peguei um Ita no Norte”, do Salgueiro;

2017: “Mulata iê iê iê”, de Emilinha Borba;

2016: “Não quero dinheiro”, de Tim Maia; e

2015: “Vou festejar”, de Beth Carvalho.

Pernambuco

Mais um carnaval tradicional do Brasil, o de Pernambuco foge do que mais toca no sudeste nos últimos anos. Em 2020, ” Hino do Galo “, do Galo da Madrugada, “Frevo Mulher”, de Zé Ramalho, e “Voltei Recife”, de Alçeu Valença. Confira as mais ouvidas dos últimos cinco anos:

2019: “Frevo Mulher”, de Zé Ramalho;

2018: “Hino do Galo”, do Galo da Madrugada;

2017: “Hino do Galo”, do Galo da Madrugada;

2016: “Vassourinha”, do Misto Vassourinhas; e

2015: “Hino do Galo”, do Galo da Madrugada.

Minas Gerais

Assim como no Rio de Janeiro, “Verdinha”, de Ludmilla, aparece entre os destaques deste ano, ao lado de ” Amor de que “, de Pabllo Vittar, e “Lucro (Descomprimindo), do BaianaSystem. Confira as mais ouvidas dos últimos cinco anos:

2019: “Eva”, da Banda Eva;

2018: “Praieiro”, de Jamill e Uma Noites;

2017: “Malandramente”, de Dennis e MCs Nandinho & Nego Bam;

2016: “Camarote”, de Wesley Safadão; e

2015: “Lepo Lepo”, do Psirico.

São Paulo

No estado mais populoso do país, ” Tudo ok “, de Thiaguinho MT feat Mila e JS O Mão de Ouro, “Amor de que”, de Pabllo Vittar, e “Verdinha”, de Ludmilla, são os grandes sucessos. Confira as mais ouvidas dos últimos cinco anos: