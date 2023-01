Harley-Davidson Sportster S chega em breve por R$ 125.900

Divulgação Harley-Davidson Sportster S tem motor Revolution Max

O novo motor Revolution Max da Harley-Davidson está abrindo boas e novas oportunidades para a marca. Lançado na Pan America no ano passado, ele equipou, também, a H-D Sportster S, uma reinterpretação da Sportster tradicional, que ainda mantinha o velho motor Evolution de 883 e 1200 cm3.

A velha Sportster ainda foi oferecida para o mercado norte-americano no ano passado, mas neste ano as duas versões, a Iron 883 e a Forty-Eight 1200 , já estão indisponíveis. O curioso é que no site gringo a nova Nightster, que vinha com uma versão de menor cilindrada do novo motor Revolution Max (975 cm3), já não está mais disponível neste ano.

A Harley-Davidson Sportster S será a primeira motocicleta a ser lançada no Brasil este ano pela marca de Milwaukee. Esse novo modelo já está no portifólio da empresa desde 2021, nos Estados Unidos, e H-D Brasil promete a motocicleta aqui para nós ainda no primeiro semestre deste ano .

Para quem quiser garantir as primeiras unidades, a pré-venda começará em 19 de janeiro. Mas como se adiantar para pagar R$ 125.900 por uma motocicleta que ainda não conhecemos? Apesar de ainda não termos experimentado a Harley-Davidson Sportster S, os seus dados técnicos podem dar uma ideia de como ela se comportará dinamicamente.

Apenas observando a motocicleta por fotografias, vemos que ela tem o “jeitão” da H-D Fat Bob, massiva, muito encorpada, mais até que a Fat Bob , sem dúvida a Harley-Davidson de melhor ciclística que tínhamos até agora. Isso nos leva a acreditar que a nova Sportster S seja tão boa, ou até melhor, que a Fat Bob, nesse quesito .

Outra razão para darmos todos os créditos para a nova Harley-Davidson Sportster S é a utilização do motor Revolution Max 1250, que já comprovou sua enorme superioridade em relação os outros motores da marca no teste feito com a Pan America.

Com algumas modificações para otimizar a produção de torque em baixos regimes de rotação, o motor Revolution Max 1250 utilizado na Sportster tem 121 cv de potência, contra os 150 cv declarados para a Pan America . É claro que o dia em que pudermos experimentar a nova Sportster S está sendo ansiosamente aguardado.

A Harley-Davidson Sportster S é totalmente nova, com o motor fazendo parte estrutural do quadro, para reduzir peso e aumentar a rigidez do conjunto. A suspensões são totalmente ajustáveis, com garfo dianteiro Showa invertido com bengalas de 43 mm e amortecedor traseiro unico Showa Piggyback.

Divulgação A nova moto da Harley-Davidson promete pilotagem afiada

O lançamento está equipado com três modos eletrônicos de condução pré-programados, Sport, Road e Rain , e mais dois modos para preferências pessoais. O conjunto de auxílio eletrônico Cornering Rider Safety Enhancements reúne todos os sistemas necessários para aumentar a segurança da pilotagem, como controle de tração e freios ABS otimizados para utilização em curvas, entre outros.

O painel de instrumentos com tela TFT pode ser conectado por Bluetooth ao aplicativo Harley-Davidson , permitindo navegar, controlar chamadas e até escutar música, com fones de ouvido instalados no capacete.

A moto estará disponível nas cores preta (Vivid Black), azul (Bright Billiard Blue), cinza (Gray Haze) e branca (White Sand Pearl), sempre com o mesmo preço sugerido de R$ 125.900.

Fonte: IG CARROS