Harley-Davidson Softail FXDR ganha edição limitada com visual exclusivo

Divulgação Mini JCW GP: itens exclusivo e desempenho de tirar o fôlego. Vai de 0 a 100 km/h e 5,2 s e atinge 265 km/h, diz a fabricante

Apesar da disparada do dólar e da crise econômica, continuam chegando ao Brasil modelos exclusivos, de alto valor. No fim do ano, no quarto trimestre, será a vez do Mini Jonh Cooper Works GP, série limitada e três mil unidades e que é fabricado para levar apenas dois ocupantes. Um lote de 25 carros foram separados para chegar ao País, ainda sem preço definido, mas estima-se que deverá passar dos R$ 300 mil.

Mostrado pela primeira vez no Salão de Los Angeles (EUA) em novembro último, o Mini JCW GP vem com motor 2.0 turbo, de 306 cv, potência para acelerar de 0 a 100 km/h em meros 5,2 segundos, de acordo com dados da fabricante, que ainda diz que o carro é capaz de atingir 265 km/h. Toda essa força é transmitida para as rodas dianteiras com ajuda do câmbio automático de 8 marchas e do sistema de bloqueio de diferencial.

Entre as diferenças estéticas em relação às demais versões, destacam-se itens como as entradas de ar na frente, pintadas de vermelho, para refrigerar os freios, bem como o nada discreto aerofólio na traseira com a sigla “GP” em ambos os lados. As rodas do hatch esportivo são de aro 18, montadas em pneus Hankook 225/35R, de perfil ultrabaixo. O que também chama atenção é o aplique nos para-choques, sendo que os dianteiros vêm o número de cada unidade, de 1 até 3.000.

Por dentro, o cluster é exclusivo e o painel também é numerado. E uma barra atrás dos bancos do tipo concha, com largos apoios laterais, aumenta a rigidez torcional, importante para um carro que deve participar de track days , em pista fechada, contornando curvas no limite de aderência. No volante, ficam hastes para trocas sequenciais de marchas. De resto, o carro vem com diversos itens do JCW convencional. Veja abaixo o vídeo oficial do Mini JCW GP .