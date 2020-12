Hariany Almeida surge de biquíni e destaca estrias no bumbum: “Perfeita”

Ex-BBB destaca toda naturalidade em clique na web

Hariany Almeida usou as redes sociais na tarde deste último domingo (20), e deixou os seguidores encantados ao dispensar edições e surgiu natural, apenas de biquíni, onde colocou o corpão pra jogo e destacou os mínimos detalhes.

Em sua conta do Instagram, a ex-BBB e segunda colocada de A Fazenda 11, posou com um sorriso no rosto, empinando o bumbum com o biquíni roxo, e na legenda destacou sua completa felicidade, sem maior especificação: “Felizzzzzzzzzz”, escreveu Hari.

Dentre os comentários, alguns dos quase 10 milhões de seguidores rasgaram elogios a modelo e influenciadora digital. “Perfeita”, afirmou um. “Deusa”, emendou outra. “Maravilhosa”, declarou uma terceira. “Gostosa”, disparou um quarto nome.

Recentemente, Hariany posou com uma lingerie branca na web, deitada na cama, fazendo carão e ostentando a maquiagem poderosa para o público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany Almeida (@hariany)

(*Observatório)